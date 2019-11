Lazio | delfina trovata morta sul lungomare di Ardea | è stata stritolata da un filo di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Èad, con undi nylon che l’hasopra la pinna caudale fino a farla morire. Meridiananotizie.it riporta la notizia e le immagini dell’esemplare dispiaggiata suldeglitini. Secondo quanto dichiarato al sito dal biologo del Centro Studi Cetacei Valerio Manfrini, il mammifero si è trascinato “un ammasso informe di legni, ombreggiante, rifiuti vari e barili di plastica come quelli usati per le reti da posta. Lo strozzamento a ridosso della coda è avvenuto quando l’animale era ancora in vita, testimoniato dalla necrosi della coda stessa. È probabile che lo strozzamento della fune sia stato causato dai tentativi del delfino di liberarsi”. La, un esemplare di stenella striata, era lunga 178 centimetri. Gli esemplari adulti possono raggiungere i 2,10 metri, mentre i piccoli alla nascita misurano ...