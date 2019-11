Fallimento di una srl richiesto dal liquidatore

Le sardine "risposta al Fallimento di M5s e Lega". Dal senatore di Forza Italia una clamorosa apertura : Le sardine riempiono il vuoto della politica dopo il fallimento del qualunquismo grillino e del sovranismo salviniano. A dirlo non è Gad Lerner, ma un senatore, Andrea Cangini, responsabile Cultura di Forza Italia. Insomma, un apprezzamento non da poco se arriva dal centrodestra. Leggi anche: "Lor

Il complotto ArcelorMittal è una balla per coprire il Fallimento patriottico : Roma. “Il patriottismo è l’ultimo rifugio dei furfanti”, diceva il letterato inglese Samuel Johnson riferendosi al falso nazionalismo dei governanti dell’epoca. Nel precipitare della crisi dell’Ilva di Taranto la falsa coscienza patriottista domina la narrazione, cercando di riunire tutta la nazione

Decretato dal tribunale di Pescara Fallimento della OMA : Pescara - Come rappresentante della Regione Abruzzo e del Partito Democratico farò tutto ciò che è nelle mie possibilità e competenze per assicurare un futuro ai 330 lavoratori dell’Officina metalmeccanica Angelucci”. Con queste parole il consigliere del Pd Abruzzo Antonio Blasioli interviene dopo che ieri il tribunale di Pescara ha Decretato il Fallimento dell’Oma. “Si tratta di una emergenza occupazionale gravissima per il ...

Pescara - il Tribunale decreta il Fallimento della Oma : 330 lavoratori a casa : La Oma spa (Officina metalmeccanica Angelucci) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara. L’azienda metalmeccanica, che in Abruzzo ha due stabilimenti a Tocco e Castiglione da casauria e un centro manutenzione a Bussi lascia a casa 330 lavoratori. A renderlo noto sono stati ieri sera i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl.Continua a leggere

Calcio : tribunale dichiara Fallimento vecchia società Palermo : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Il tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha dichiarato il fallimento del Palermo Calcio. La decisione è stato depositata questa mattina. Il fallimento riguarda la vecchia società Rosanero Us Città di Palermo per cui la procura aveva già chiesto

Il Fallimento fa parte del gioco. E non sempre corrisponde a una rivincita : Di “giornate” declinate nazionalmente, internazionalmente o globalmente ne esistono ormai un numero superiore ai giorni del calendario (anche Vivere con lentezza vi ha contribuito). Premesso che ogni giorno della nostra vita dovrebbe essere affrontato come una “giornata”, cioè come un unico prezioso, scandito quotidianamente, avrete forse notato che il 13 di ottobre era proprio uno di quei giorni multigiornata dedicato rispettivamente: alle ...

Moby - il Tribunale di Milano rigetta l’istanza di Fallimento avanzata da tre fondi internazionali ma avverte : “La situazione di crisi è evidente” : Il Tribunale di Milano ha rigettato oggi l’istanza di fallimento avanzata verso Moby spa da tre fondi internazionali detentori del bond aziendale da 300 milioni con scadenza 2023 crollato martedì al suo picco più basso di valore (28,27%). I tre fondi speculativi – Soundpoint Capital, Cheyenne Capital e York Capital – possiedono oltre un milione di euro dell’obbligazione e avevano avanzato la richiesta legale a seguito dell’ultima ...