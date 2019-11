CorSport | il Napoli chiama a testimoniare Ancelotti e Giuntoli contro i calciatori

CorSport : Napoli-Bologna - Hysaj e Callejon pronti. Milik spera. Insigne migliora : A Liverpool ci sono stati segnali importanti di ripresa. Per il Napoli, ma adesso bisogna riconfermare il trend con il Bologna. Il Corriere dello Sport fa il punto sullo stato degli infortunati della squadra. Innanzitutto Hysaj. Il terzino albanese è tornato disponibile e darà modo a qualche esterno di rifiatare. Rientra anche Callejon. Mentre ha già mostrato a Liverpool di essere tornato in forma Mario Rui. Milik spera di farcela. Scrive il ...

CorSport : Ancelotti si presenta irriverente in uno dei templi del calcio mondiale. Il Napoli è vivo : Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano commenta la partita del Napoli contro il Liverpool definendo quanto visto ieri ad Anfield un “mistero del calcio”. Perché il Napoli, che sembrava inghiottito da un malessere interiore, in realtà ha dimostrato di non essere sparito e ora si ritrova ad un passo dagli ottavi di finale. “è la mutazione quasi genetica, in novantasei ore, che spinge allo stupore e induce a sospettare che il Napoli sia riemerso ...

CorSport : il Napoli chiede scusa a modo suo e adesso si presenta più forte all’incontro con De Laurentiis : Sul Corriere dello Sport, Francesco Marolda vede nella prestazione del Napoli ieri ad Anfield un tentativo di chiedere scusa per tutto ciò che è successo. Ora, scrive, la squadra potrà presentarsi più forte all’incontro di venerdì con De Laurentiis. “Quello che non t’aspetti, ma che speri. La risposta attenta ed orgogliosa d’una squadra in difficoltà che su uno dei campi più difficili del mondo rialza la testa e chiede scusa a modo suo: ...

CorSport : il Napoli pensa ad un armistizio o allo sconto sulle multe - senza arrivare ai ricorsi : La prima multa è arrivata a Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport. Proprio al capitano. Avrebbe dovuto essere a Liverpool e invece è stato il primo ad essere intercettato dalla punizione di De Laurentiis. Poi è arrivata quella di Allan. Il Napoli ha compreso di averla fatta grossa in quel 5 novembre, nel non aver rispettato le regole. Adesso la squadra incontrerà De Laurentiis. “De Laurentiis è stato amabilmente accerchiato da ...

CorSport : “Il Napoli pareggia e spera nella qualificazione” : “Napoli a tutto cuore, fermato il Liverpool” È il titolo del Corriere dello Sport per celebrar l’impresa del Napoli ad Anflield che pareggia in casa dei Reds La squadra di Ancelotti fa 1-1 ad Anfield e spera nella qualificazione. Anche gli azzurri sono secondi nel loro girone, con i Reds primi a 10 e il Salisburgo terzo a 7 punti. L'articolo CorSport: “Il Napoli pareggia e spera nella qualificazione” sembra essere ...

CorSport : il Napoli su Kumbulla e Amrabat del Verona : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli è già seriamente calato nel mercato di gennaio. Per gli acquisti guarda in casa del Verona. “Il Napoli a Verona ha messo (quasi) le tende, manda spesso e volentieri un osservatore e dietro ogni ‘inviato’, c’è sempre una missione più o meno speciale o forse due”. I due osservati speciali sono Kumbulla e Amrabat. Il difensore Marash Kumbulla a febbraio compirà 20 anni. Nonostante la giovane ...

CorSport : il Napoli pronto a tornare in ritiro fino alla partita contro il Bologna : La partita di stasera contro il Liverpool è di fondamentale importanza per il Napoli. Non solo in termini di classifica del girone e di passaggio del turno. La squadra dovrà dimostrare di fare un passo per uscire dalla crisi delle ultime settimane, quella in cui è piombata dopo l’ammutinamento del 5 novembre. I rivoltosi si sono pentiti della loro scelta. Hanno fatto diversi passi verso De Laurentiis, come hanno raccontato i giornali negli ...

CorSport : Liverpool-Napoli - Ancelotti prova la difesa a tre e mezzo. A centrocampo dubbio Fabian : Ieri, in allenamento, Carlo Ancelotti ha provato la difesa a tre e mezzo. Una soluzione che il Napoli ha già usato in Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’ipotesi prevede Maksimovic a destra, al fianco di Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Tre centrali e un solo esterno di ruolo. Il portoghese è sembrato fisicamente e mentalmente pronto. Sembra aver recuperato completamente dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori squadra a ...

CorSport : Liverpool-Napoli - Fabian non ce la fa. Insigne presente : Mercoledì il Napoli sarà ad Anfield per la partita di Champions contro il Liverpool. Vincendo, il Napoli passerebbe agli ottavi. Il passaggio avverrebbe comunque se il Salisburgo non dovesse battere il Genk. La vittoria, però, serve al Napoli soprattutto per riprendersi dalla crisi in cui è piombata la squadra. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini disponibili e sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo. Resta viva ...

CorSport : se non si incolleranno i cocci con De Laurentiis - del Napoli non resterà niente : Milan-Napoli è stata una partita tra uomini in crisi di nervi, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Calciatori che “deambulano alla ricerca di se stessi, di una autorevolezza smarrita, di un’idea – almeno una – che invece soffoca tra paure che si colgono ovunque, in chiunque”. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere Le occasioni nascono da iniziative personali, “tra le espressioni ingiallite di squadre ...

CorSport : i calciatori del Napoli hanno provato a spiegare a De Laurentiis che la loro è stata una scelta collettiva : La tensione in casa Napoli è ancora alta, scrive il Corriere dello Sport. Tra la squadra e il Presidente resta una distanza che sembra incolmabile, ma i giocatori stanno cercando di tornare alla normalità. Tutti loro hanno intenzione di azzerare la serata dell’ammutinamento e qualcuno ha già provato a spiegarsi e a chiedere scusa, anche a distanza. Altri lo faranno ancora, perché hanno la volontà di lasciarsi tutto alle spalle e vogliono far ...

CorSport : Napoli - per i calciatori in arrivo multe variabili fino al 50% : Lunedì prossimo saranno 20 giorni dall’ammutinamento e anche la data ultima per la richiesta di sanzioni da parte del presidente De Laurentiis alla sua squadra. Se tutto appare calmo e silente in queste ore, come scrive il Corriere dello Sport, è solo perché Aurelio ha imposto a tutti, perfino a se stesso il silenzio ad oltranza. Ma questo silenzio non lascia trapelare alcuna calma. Il presidente è partito subito dopo il fattaccio di ...

CorSport : Milan-Napoli - Luperto scalpita a sinistra. Lozano o Callejon? Dipende dal modulo : Primo giorno al completo a Castel Volturno per provare nuove soluzioni in vista della partita di sabato del Napoli contro il Milan. I Nazionali sono tornati e si potrà sperimentare il cambio modulo, con il 4-3-3 che può far trovare più a loro agio alcuni calciatori come Insigne e Lozano. A Milano non ci sarà Ghoulam, che ieri si è fermato di nuovo. Indisponibile, come già si sapeva, anche Milik. Il polacco non riuscirà a recuperare nemmeno ...

CorSport : Ibrahimovic al Napoli è improbabile - ma De Laurentiis è imprevedibile : Che il futuro di Ibrahimovic sarà in Italia sembra una cosa ormai scontata e se si è capito che i contatti con il Milan sono oramai avviati, nulla è ancora deciso. Ieri il suo agente, Mino Raiola, é stato in casa rossonera per parlare con la dirigenza, ma la pista del Bologna sembra tutt’altro che chiusa per l’attaccante svedese. Sempre più lontana invece, appare quella che porta a Napoli, nonostante la voglia di far esplodere il San ...