Clima | ingegneri | “Temperature a Milano in crescita dagli anni ’80”

(Di sabato 30 novembre 2019) “Fino agli’80, ilmilanese nelle sue medie non si è alterato, poi abbiamo avuto un changing point in cui le medie misurate hanno iniziato ad alzarsi. Un esempio, prendendo come periodo di riferimento il trentennio fra il 1961 e il 1990, siamo passati da 13,7 gradi a più di 14“. È un passaggio dell’intervento di Alessandro De Carli, componente della Commissione ambiente e tutela del territorio dell’Ordine deglidurante la seconda giornata degli Stati Generali dell’a al museo nazionale della Scienza e della Tecnologia. Nella relazione l’ingegnere ha parlato, tra l’altro, dei gradi-giorno, ovvero la differenza che intercorre fra la temperatura comfort di 20 gradi interna agli edifici e quella esterna, che rileva come il centro disia più caldo rispetto alle periferie con un picco di 2,404 gradi giorni. ...

