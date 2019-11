Calcutta canta in spagnolo | esce Paracetamol e el corazón va a mil

huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) “El500 miligramos si te tomas dos se vuelven mil”. Inizia così la versione spagnola dio, la canzone diuscita nel maggio 2018 come terzo brano estratto dall’album Evergreen.“La niebla de Milán como una medicina que te curara si lo necesitas”, continua la nuova versione del brano dell’artista classe 1989, intitolata. Si tratta della prima canzone tradotta in lingua spagnola delutore di Latina.Intanto, al secolo Edoardo D’Erme, ha iniziato il suo tour. Dopo la data di San Marino dello scorso 19 novembre, ilutore ha iniziato i concerti in Europa. Tra le tappe anche Madrid dove, il prossimo 9 dicembre, l’artista avrà l’occasione di esibirsi in castigliano.

s3vd4h : RT @bethfuckoff: Calcutta che canta in spagnolo è il mio nuovo incubo - simostefanini : Per il weekend vi lascio con questa ricerca svolta con il corazón. C'è anche Venditti che canta lo spagnolo con la… - NicolaFasano_ : RT @elio_annunziata: Calcutta che da non saper parlare manco in Italiano ora canta in spagnolo è il motivo della bellezza dell'indie italia… -