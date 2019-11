Calabria | imprenditore anti-racket De Masi | ‘M5S ci ripensino su Callipo’

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora vediamo se con Callipo in campo, saranno illuminati sulla via di Damasco…”. Nino Dedi Gioia Tauro che vive da tempo sotto scorta, è stato tra gli ‘artefici’ della candidatura di Pippo Callipo per il centrosinistra. “Una persona di spessore etico e morale, che non fa nulla per interesse personale, ma che ha deciso di impegnarsi per la collettività e può rappresentare quel cambiamento di cui laha bisogno”, dice Deall’Adnkronos. Nei giorni scorsi, con una lettera aperta, Deaveva lanciato un appello all’unità alle forze politiche e civiche calabresi. “Io faccio una vita non-vita essendo ...

riotta : Nati per 'Aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno!', ricordate no?, i #M5S @beppe_grillo potrebbero finir… - RaiNews : Elezioni #Calabria, Pippo #Callipo si candida ha deciso di candidarsi alle regionali del 26 gennaio prossimo per il… - you_trend : ??? Regionali in #Calabria (26 gennaio): l'imprenditore Pippo #Callipo sarà il candidato del centrosinistra. -