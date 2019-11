Uomini e Donne | Giulia D’Urso sulla scelta di Giulio | “Penso al peggio”

Uomini e Donne oggi : Giulio corre da Giovanna - la scelta di Giulia : Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli senza corteggiatrici, Giulia Quattrociocche fa la sua scelta Una puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi. Vedremo su Canale 5 nuove svolte per i percorsi dei quattro tronisti presenti nel programma. In particolare, Giulio Raselli si ritrova in serie difficoltà. In studio non si presentano né […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giulio corre da Giovanna, la scelta di Giulia proviene da ...

Uomini e Donne - Giovanna Abate : "Giulio Raselli ha paura che io possa essere troppo impegnativa" : Giovanna Abate, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha raccontato il proprio stato d'animo a poche settimane dalla decisione finale di Giulio Raselli. La corteggiatrice, ad oggi, non sa se far prevalere il cuore o la mente per timore di una delusione che, in caso di mancata scelta, potrebbe ferirla in maniera profonda: Sono perfettamente divisi. Mi ritengo una persona che ragiona tanto, studia i dettagli e ...

Donna al volante pericolo costante? Solo il 3% degli italiani pensa che le donne guidino meglio - ma gli Uomini provocano più incidenti… : Solo il 3% degli italiani pensa che le donne guidino meglio rispetto agli uomini, una percentuale decisamente bassa visti anche i dati sugli incidenti Per indagare chi fossero i migliori conducenti in Italia, ECU Testing ha svolto una ricerca a livello nazionale su argomenti di manutenzione automobilistica, sicurezza stradale e sicurezza alla guida. Di seguito i risultati. Quanto sono propensi gli italiani a fare manutenzione alle loro ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "La scelta? Ho dei dubbi. Giulia e Giovanna mi piacciono molto" : Giulio Raselli, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha confessato di essere ancora fortemente indeciso tra Giovanna Abate e Giulia d'Urso come sua possibile compagna di vita dopo la scelta. Il tronista spera, nelle prossime settimane, di chiarirsi definitivamente le idee per uscire dallo studio accanto ad una ragazza di cui si fida ciecamente e a cui affidarsi in maniera sicura: E’ vero, non mi trovo in una ...

Uomini e donne - Ida Platano accende lo studio ma i social attaccano : 'Finta' : La temperatura si è alzata nel corso della puntata di Uomini e donne di ieri 28 novembre. Ida Platano è scesa in passerella poco dopo avere annunciato la sua rottura con Riccardo Guarnieri e ha partecipato alla sfilata intitolata 'Un pigiama per due'. Davanti al parterre maschile ha quindi messo in mostra le sue forme, infiammando il pubblico presente in studio e scatenando un'accesa discussione sia tra i cavalieri che nei social network. Sul ...

Uomini e donne trono over - la rivelazione di Armando : ‘Valentina ha dormito con me’ : Rivelazioni piccanti al trono over di Uomini e donne. Al centro dello studio ci sono Armando e Veronica che non possono definirsi coppia in quanto dopo due mesi non c’è stato ancora un bacio e anche perché entrambi hanno visto altre persone nel frattempo: lui è uscito con Valentina F., lei con Simone. La rivelazione di Armando A questo proposito Armando rivela di aver visto Simone e Valentina F. baciarsi, i due smentiscono e Armando ...

Uomini e Donne - Giulia d'Urso : "Giovanna Abate? Non sono sicura che possa dire di sì a Giulio Raselli" : Giulia d'Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli del trono classico, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' esprimendo il proprio pensiero sulla 'rivale' in amore, Giovanna Abate: Penso che sia una ragazza molto intelligente, veloce nei ragionamenti e nelle risposte. Sa come parlare e come descrivere le sue emozioni. spesso anche meglio di me, che faccio fatica per via dell’imbarazzo. A tratti la vedo furba. perché tende ...

Giorgio Manetti - ex Uomini e donne - sul rapporto con Gemma : 'Sono sempre stato vero' : L'esperienza di Giorgio Manetti a Uomini e donne si è conclusa da tempo e oggi lui è felicemente fidanzato con Caterina, con cui convive nelle colline sopra Firenze. Ma il 'gabbiano' continua ad essere uno dei volti più amati del dating show condotto da Maria De Filippi, tanto che costantemente rimbalzano le voci su un suo clamoroso ritorno nel parterre del Trono Over. Balzato alle cronache soprattutto per il suo flirt con Gemma Galgani, Manetti ...

“Momento difficile”. Uomini e Donne - salta la scelta di Giulio Raselli - è il tronista stesso a raccontarlo : Bocce ferme e Uomini e Donne dove continua a tenere banco il caso di Giulio Raselli. Il tronista, uno dei più seguiti degli ultimi anni, ha confessato alla rivista ufficiale del programma che la scelta è lontana. Una decisione che Giulio Raselli ha maturato dopo mesi di incontri e frequentazioni in studio. Un percorso piuttosto tortuoso il suo, tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate, che per ora non trova sbocchi. “Sono in un momento difficile”, ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani osa alla sfilata - poi il gesto che stupisce tutti. E la reazione di Juan Luis spazza via ogni dubbio : Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, è amore? Dalle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sembra proprio che tra la dama e il cavaliere tutto proceda per il verso giusto. Lui ha occhi solo per Gemma e l’ha dimostrato più volte. Intanto mandando via tutte le aspiranti dame arrivate in studio solo per lui. Si sono presentate in 6 e lui, dopo aver ascoltato la loro presentazione è stato chiaro. “Siete simpaticissime, bellissime. ...

Uomini e Donne - ecco perché Giulio non ha una scelta : “Momento difficile” : Uomini e Donne, Giulio Raselli non è ancora pronto per la scelta: il tronista spiega il motivo Giulio Raselli non ha davvero una scelta a Uomini e Donne? Il tronista, in una nuova intervista sul Magazine ufficiale del programma, conferma di non essere ancora pronto a scegliere. Sappiamo che il suo percorso sta procedendo con […] L'articolo Uomini e Donne, ecco perché Giulio non ha una scelta: “Momento difficile” proviene da ...

Uomini e Donne - anticipazioni oggi 29 novembre : l'Abate è assente - Raselli la raggiunge : Nuovi colpi di scena in arrivo a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, 29 novembre, che chiude la programmazione settimanale con il 'trono classico'. Dopo ben quattro appuntamenti con il 'trono over' oggi sarà la volta dei giovani Giulio Raselli, Paolo Pietropoli, Giulia Quattrociocche e Veronica Burchielli. Maria De Filippi inizierà con il tronista Giulio che, secondo le anticipazioni svelate da Il vicolo delle news, si ritroverà davanti ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Tina scioccata : “Non ho capito niente” : Uomini e Donne Anticipazioni: Tina attacca Daniele, Giulia sciocca tutti Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico e i riflettori saranno accesi in particolare su Giulia Quattrociocche. In studio verrà mostrata l’esterna della corteggiatrice romana con Alessandro. I due ragazzi hanno partecipato a una lezione di tango e sono sembrati ...

Uccide l’amante incinta. Il padre lo giustifica : “Le donne mandano gli Uomini fuori di testa” : Il padre di Antonino Borgia in un'intervista ha commentato il gesto del figlio, che ha ucciso l'amante incinta Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, a Partinico: " Le donne, che chiedono giustamente la parità, a volte si permettono di dire cose che mandano gli uomini fuori di testa. E' quello che è successo a mio figlio".Continua a leggere