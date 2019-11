Pensioni e perequazione | ufficiale l' aumento dello 0 | 4% a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Come avevamo già anticipato giorni fa, nel 2020 leaumenteranno per l'adeguamento al tasso di inflazione. Saranno però aumenti minimi, perché il tasso diè stato confermato allo 0,4%. L'atto, che ogni anno ufficializza l'adeguamento degli assegni previdenziali al tasso di inflazione è stato pubblicato in Gazzetta. Il decreto del Ministero dell'economia e del Ministero del lavoro, emanato il 15 novembre, è stato pubblicato il 27 novembre in Gazzetta e pertanto ciò che prevede diventapensione 2020 Come detto,dellein misura pari allo 0,4% del tasso di inflazione. Tutto confermato sulle cifre che molti addetti ai lavori considerano irrisorie. Una notizia positiva per i pensionati è che il precedentedi2019, pari all'1,1%, è stato confermato e senza conguagli da restituire da parte dei pensionati. ...

