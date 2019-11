Manifestazione del Block Friday prende come bersaglio Amazon

Violenza su donne : Manifestazione sindacati a Palermo - 15 sagome a Palazzo delle Aquile (2) : (Adnkronos) - "Il sindacato ha voluto rilanciare l’impegno contro la Violenza sulle donne - affermano il segretario della Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore della Uil Palermo Gianni Borrelli - Non dobbiamo abbassare mai l’attenzione

Venezia - torna l’acqua alta nel giorno della Manifestazione dei No Mose : “Quell’opera è il problema e non la soluzione. Va bloccata” : Sembrava che fosse finita e invece l’acqua alta torna ad allagare Venezia. Un’altra domenica con il fiato sospeso, perché alle 8.45 era stata annunciato un picco di 140 centimetri oltre il medio mare, fenomeno in ripetizione alle 21.40, ma con un culmine di 120 centimetri. Puntualmente la previsione del Centro Maree per il mattino si è verificata, seppure un po’ al ribasso. Il livello ha raggiunto i 129 centimetri alle 9. A ...

Violenza sulle donne - la Manifestazione a Roma delle femministe di Non una di meno : “Siamo il grido feroce di chi non ha più voce” : “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce“. E’ uno dei cartelli del corteo organizzato (per il quarto anno consecutivo) dalle femministe di Non una di meno in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, a Roma. In testa al corteo lo striscione “Contro la Violenza siamo rivolta” e subito dietro le rappresentanti dei centri antiViolenza, delle case delle ...

Circa 4mila persone hanno partecipato a una Manifestazione del movimento delle “sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Beach soccer - Mondiali 2019 : la formula della Manifestazione e il regolamento. Tutto quello che c’è da sapere : Sarà lo Los Pynandi Stadium di Luque, città all’interno della provincia di Asuncion (Paraguay), a ospitare i Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno dal 21 novembre al 1° dicembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 16 Nazionali che sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto ...

Sono in corso scontri e proteste in tutta la Francia nell’anniversario della prima Manifestazione dei gilet gialli : Sono in corso proteste in tutta la Francia, spesso accompagnate da scontri con la polizia, per ricordare l’anniversario dalla prima manifestazione dei gilet gialli, che venne organizzata sabato 17 novembre 2018. A Parigi gruppi di persone con il volto coperto

Manifestazione nazionale Vigili del Fuoco con la Uilpa Sicilia alla Prefettura di Palermo : Si è tenuta questa mattina, 15 novembre, davanti alla Prefettura di Palermo, la Manifestazione di protesta indetta dalle sigle sindacali Uilpa, Fp Cgil e Fns Cisl a difesa dei diritti del corpo dei Vigili del Fuoco e segno di solidarietà nei confronti della categoria. La Uilpa sempre in prima linea al fianco dei Vigili del Fuoco In prima linea Alfonso Farruggia, segretario generale Uilpa Sicilia, il quale, affermando che il corpo dei Vigili del ...

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord : sabato Manifestazione in Piazza del Popolo : Roma – “La prefettura ha autorizzato la manifestazione non a Piazzale Flaminio, ma a Piazza del Popolo, sempre dalle ore 10. Alleghiamo volantino aggiornato e vi aspettiamo sabato 16 dalle ore 10.00 a Piazza DEL Popolo. Sono ben accetti fischietti, cartelloni e striscioni. Dobbiamo essere tanti, facciamo passaparola e diffondiamo il volantino!” Così il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord L'articolo Comitato ...

Pensioni ultime notizie : Manifestazione Cgil a Roma - i temi della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione Cgil a Roma, i temi della protesta Pensionati italiani sempre più poveri e rassegnati. Uno dei temi caldi del momento e che sarà assoluto protagonista della manifestazione della Cgil che si terrà a Roma al Circo Massimo il prossimo sabato 16 novembre. E proprio il sindacato ha voluto approfondire la situazione con un’indagine specifica sulla questione e sulle condizioni nelle quali vertono i pensionati ...

Prato - organizzò la Manifestazione per i cento anni dei Fasci di Combattimento. Ex di Forza Nuova a processo per apologia del fascismo : Il questore e il prefetto di Prato non ci avevano visto nulla di male: una manifestazione politica come le altre. E invece, per la Procura locale, l’organizzazione di quell’evento costituisce un reato: apologia del Fascismo. Così Massimo Nigro, ex leader provinciale di Forza Nuova dimessosi dopo la sua esclusione da candidato sindaco alle amministrative di maggio per irregolarità nelle firme presentate, andrà direttamente a processo ...

I Ragazzi dello Zecchino d’Oro : su Rai1 la fiction sulla nascita della baby Manifestazione : I Ragazzi dello Zecchino d'Oro A poco più di un mese dalla sessantaduesima edizione de Lo Zecchino d’Oro, in programma dal 4 al 7 dicembre prossimi con la conduzione di Antonella Clerici, la celebre manifestazione canora dedicata ai bambini approda su Rai1 protagonista del film tv I Ragazzi dello Zecchino d’Oro. Il tv movie, in programma questa sera alle 21,30, è prodotto da Rai fiction e Compagnia Leone Cinematografica, casa di ...

“Defend Rojava” : a Milano la Manifestazione a sostegno del popolo curdo. FOTO : Nel capoluogo lombardo centinaia di persone sono scese in strada, con striscioni e bandiere, per dimostrare solidarietà ai curdi e per protestare contro l’operazione militare lanciata dalla Turchia in Siria

Le foto dell’enorme Manifestazione a Santiago del Cile : C'era un milione di persone, secondo le stime, che hanno marciato in modo pacifico contro le disuguaglianze nel paese