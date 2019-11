FIFA 20 | sit-in dei giocatori in un quartier generale di EA a Bucarest | il motivo? Le

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un gruppo didi20 si è riunito fuori daldi EA anelle ultime ore per protestare contro lo sviluppatore ed editore, riguardo ad alcune questioni chiave relative al gioco. Per l'occasione il gruppo ha postato un thread su Reddit che ha però raccolto pareri contrastanti: nell'occhio del ciclone i pacchetti della Weekend League.La Weekend League gioca una parte fondamentale in20: ogni fine settimana idevono portare a termine 30 partite e, a seconda del risultato, ipossono ottenere in premio alcuni pacchetti che contengono carte rare. Ed è proprio per questo che istanno protestando, perché a quanto pare il titolo non è più equo nella distribuzione delle ricompense.Anche il mese scorso alcunispagnoli hanno organizzato una protesta per esprimere il loro disappunto e convincere EA a modificare il ...

