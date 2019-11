CorSport | la richiesta dei giocatori | scuse pubbliche in cambio di multe al 5% e niente

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’appuntamento tra De Laurentiis e i calciatori del Napoli è stato fissato alle 15, scrive il Corriere dello Sport. Si incontreranno a Castel Volturno e sarà un incontro di chiarimento, non di rottura. Scrive il quotidiano sportivo: “Questo faccia a faccia servirà ai calciatori per chiedere scusa a De Laurentiis, per pentirsi privatamente e – volendo – per aprire anche ad una dichiarazione pubblica, per cercare di abbattere una distanza divenuta siderale nei venticinque giorni che sono alle spalle”. Si parlerà dei due milioni e mezzo di euro die del rischio di finire in tribunale per i danni di immagine. E qui si saranno due posizioni contrapposte, scrive il: “Mentre De Laurentiis resterà rigidamente aggrappato alla propria, intransigente severità di un manager – o d’un padre rigoroso – indomabile dinnanzi alla frantumazione dei principi, quei ‘discoli’, gli ammutinati, ...

