Brescia | trovati i cadaveri di un uomo e una donna

(Di venerdì 29 novembre 2019) Si ipotizza l’omicidio-suicidio dopo il ritrovamento deidi unae unad Azzano Mella, in provincia di. Il corpo dell’, un 32enne che sarebbe originario del Marocco, è stato trovato impiccato in un parco pubblico nel centro cittadino, mentre il corpo di una 47enne italiana è stato rinvenuto nelle campagne del comune della Bassa.Indagano i carabinieri, secondo cui l’e laavevano una relazione ed è per questo che le due morti vengono ipoteticamente collegate. L’potrebbe aver ucciso la compagna prima di togliersi la vita. Il corpo dell’era stato avvistato nel parco di via Niga da un impiegato del comune che ha poi dato l’allarme. Le indagini proseguono.di une unaé stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 12:25 di Friday 29 November 2019

