Tre sardine napoletane

Giuseppe Conte : “Le ‘sardine’ sono un movimento stimolante - li inconTrerei con piacere” : Il movimento delle sardine trova il giudizio favorevole di Giuseppe Conte. "È un movimento molto stimolante nelle posizioni che ha assunto, ci vedo tanta voglia di partecipazione", dice il presidente del Consiglio. "Troverei sicuramente stimolante un confronto con loro, ma non vogliono nessun cappello politico, per cui da parte mia non mi affretto a chiedere un incontro".Continua a leggere

Mattia Santori leader del movimento delle sardine a Mezz’ora su Rai Tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...

Sardine a Rimini - olTre 7mila persone in piazza Cavour : la folla intona ‘Romagna mia’ : È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto ...

M5S : Cancelleri - 'le sardine? E' un fenomeno - anche io poTrei trovarmi tra loro...' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "Le sardine sono un movimento popolare di opinione, almeno in questo momento, poi se diventerà un movimento elettorale non saprei. anche io mi potrei trovare tra loro... In questo momento è un fenomeno". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Gianca

Sardine - Rizzo : 'Sono armi di distrazione di massa - menTre riforma Ue del Mes ha veleno' : Marco Rizzo, da ospite di Radio Radio Tv, ha esposto il suo punto di vista sullo scenario politico ed economico attualmente in Italia. L'esponente del Partito Comunista ha avuto modo di sottolineare come, a suo avviso, l'alta esposizione mediatica del popolo delle Sardine, al momento, stia in un certo senso mascherando ciò di cui dovrebbe preoccuparsi il Paese in una fase in cui l'altro tema è la riforma del Mes. Un oRizzonte che, secondo Rizzo, ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - la verità sulle sardine : "Perché ormai siamo olTre la politica" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una sua interpretazione al fenomeno delle "sardine". La direttrice di EuroMedia Research spiega che questo movimento "non ha bandiere politiche ed è un giudizio non bellissimo per la politica. Questo fenomeno sta a significar