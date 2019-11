Spallata di Grillo contro Autostrade

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) ″#Story è la storia della concessione autostradale ottenuta dai Benetton più di 20 anni fa. Una concessione a condizioni di favore senza eguali. Condividete il più possibile queste informazioni. E’ tempo di cambiare”. Lo scrive Beppesu twitter rimandando al proprio blog dove viene pubblicata la “prima puntata” di un’inchiesta sulla storia delle concessioni autostradali.“Il post di oggi -si legge sul blog di Beppe- è la prima puntata. Con questo e quelli che seguiranno andremo a ripercorrere tutte le fasi che hanno portato alla condizione in cui ci troviamo oggi, che ha consentito al concessionario di ottenere profitti mostruosi a fronte di scarsi investimenti in sicurezza. Dobbiamo ricordare come è nata questa concessione e chi sono le persone, politici e non, che ne hanno la ...

