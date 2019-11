L' Ungheria abbandona l' Eurovision Song Contest | È uno show troppo gay

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’non ci sarà. Per la prima volta dal 2010, il Paese di Viktor Orban non parteciperà alla competizione canora dei talenti europei, l’, in programma per il prossimo maggio a Rotterdam. Il motivo della sua assenza? È una manifestazionegay.A dichiararlo è il sito index.hu, sulla base di fonti dei media pubblici, vicini al partito di governo nazionalista-conservatore Fidesz. Tuttavia non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali ma, riporta il Guardian, secondo un giornalista dell’MTVA, la tv di Stato ungherese, la vicinanza dell’evento alla cultura LGBTQ+ sarebbe alle spalle della decisione del Paese dire il. L’emittente al momento si è trincerata nel silenzio stampa e lo stesso portavoce del primo ministro, pur bollando queste voci come fake news, non ...

