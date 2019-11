“In Canoa con i pazienti oncologici | l’A O Papardo | l’Università di Messina e l’A S S O

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il 2 Dicembre 2019 alle ore 12.00 nell’amena cornice del lago di Ganzirri presso la sede A.S.D Circolo Canottieri Peloro si svolgerà un “open day” del progetto “Rowing Against Cancer” alla presenza del dott. Mario Paino, Direttore Generale della A.O., del Prof. Vincenzo Adamo, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’A.O.e Presidente di A.S.S.O. onlus-, dei Prof.ri Ludovico Magaudda e Fabio Trimarchi, coordinatori dei Corsi di laurea in Scienze Motorie deldi, di Dario Feminò e Giovanni Ficarra del Circolo Canottieri Peloro, e naturalmente deie dei loro caregiver che hanno già aderito con grande entusiasmo a tale progettualità. L’attività del canottaggio in ambito oncologico è riconosciuta tra le discipline più efficaci nella riabilitazione postoperatoria delleaffette da neoplasie mammarie. Può essere anche di ...

