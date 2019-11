Governo | Di Maio | appello alla maggioranza | serve compattezza

Luigi Di Maio - il sospetto nel Pd : il "no" sulle nomine Rai per arrivare alla crisi di Governo? : C'è un sospetto che aleggia nei pensieri di molti esponenti del Partito democratico: il Movimento 5 stelle, specialmente Luigi Di Maio, vorrebbe aprire la crisi di governo per tornare con Matteo Salvini, con cui si troverebbe più a suo agio rispetto all'alleanza con i democratici. In effetti, ci sar

MES - Di Maio : presto vertice di Governo : 11.20 Ci sarà un vertice di maggioranza, con Conte e Gualtieri, per valutare tutto il pacchetto Salva Stati. Lo faremo col dialogo ed è sbagliato dire che abbiamo già approvato questo pacchetto.Così Di Maio a Radio Anch'io. "Serve una commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti per scoprire fatti politicamente e moralmente rilevanti",ha poi detto il ministro degli Esteri.Per quanto riguarda la vicenda Open,Di Maio sottolinea:va ...

Vauro : Di Maio nullità politica - ma bene Governo senza Salvini : Intervistato da Panorama, Vauro Senesi affronta varie tematiche legate al mondo della politica, chiarendo alcune sue posizioni e la nascita di qualche inatteso dissenso, come quello nato con Marco Travaglio, a cui per anni era stato legato nelle trasmissioni condotte da Michele Santoro. "Non lo sento più. Mando le mie vignette a Il Fatto Quotidiano. A volte le pubblica, a volte no, a volte a pagina 20, ma va bene così.", racconta Vauro. E ...

Fondazione Open - dopo le perquisizioni interviene Di Maio : “Subito commissione sui fondi ai partiti - sia nel contratto di Governo” : “Serve subito una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti. Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio”. Luigi Di Maio interviene dopo le perquisizioni ordinate dalla procura di Firenze in undici città nell’ambito dell’inchiesta sui finanziamenti alla Fondazione Open, definita dai pm una “articolazione di un partito politico“. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per ...

Luigi Di Maio e le perquisizioni a Open di Renzi : "Non è la prima volta". A gennaio salta il Governo? : Le perquisizioni nella sede della fondazione Open di Matteo Renzi a Firenze diventano un problema politico. È Luigi Di Maio a cavalcare la notizia sui "presunti finanziamenti illeciti ai partiti". "Oltre al traffico di influenze illecite, sarebbero contestati anche i reati di riciclaggio e auto-rici

Emilia Romagna - Di Maio : "Non diventi referendum su Governo" : Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Il voto in Emilia Romagnanon deve diventare un "referendum sul governo", "parliamo del futuro di questa regione". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader politico M5S, ospite di 'Agorà' su Rai3. Poi, alla domanda su eventuali conseguenze sulla maggioranza nel caso in cui Bonacc

Conte batte Di Maio : è lui (di gran lunga) il più popolare nel Governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è l'esponente del governo più popolare. La classifica sulla web reputation dei ministri del secondo governo Conte, varata da Reputation Science, conferma ciò che i sondaggi hanno raccontato fin dai primi mesi del governo giallo verde, ovvero che il premier

Di Maio : se M5S è forte lo è anche il Governo : Di Maio: "Se il Movimento e' forte e compatto, il Governo e' forte compatto. Siamo la prima forza politica di maggioranza in Parlamento

Di Maio : contratto e Governo dura 3 anni : 22.02 Il M5S senza il Pd alle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria? "Noi siamo aperti a tutte le forze civiche del territorio,questo il nostro obiettivo", risponde Di Maio ai cronisti. Ed esclude pentimenti per il voto su Rousseau. Poi rilancia: "Sediamoci al tavolo,facciamo un contratto di governo e questo esecutivo durerà tre anni". Ma per durare "deve avere tappe serrate sulle leggi da approvare". Il capo politico M5S chiede coesione: "Se ...

Di Maio : "In Emilia-Romagna corriamo da soli - ma nuovo contratto di Governo durerà 3 anni" : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato in visita prima a Licata, poi a Grammichele, nel Catanese, infine ad Acireale per un tour che lo porta a contatto diretto con gli attivisti del MoVimento 5 Stelle. Inevitabilmente ha parlato con i giornalisti del momento che sta vivendo il M5S e, di conseguenza, anche il governo e il leader pentastellato ha detto:"Se il MoVimento è forte e compatto, il governo è forte compatto. Siamo la prima forza ...

Di Maio : «Governo col Pd fino al 2023. Soli in Emilia - saremo l'anti Lega» : Ministro Luigi Di Maio, Grillo l'ha confermata ancora una volta capo politico. Ma sono tanti, anche big, a contestarla. fino agli stati generali del M5S a marzo non accadrà più...