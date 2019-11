Aggressione Lo Monaco | il dirigente del Catania | “ecco cosa è successo” | poi svela un

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) “L’unica escoriazione ce l’ho dentro, nel cuore…”. Sono le dichiarazioni di Pietro Lo, l’ad del calciodopo l’ad opera di alcuni tifosi rossoblu sul traghetto verso Reggio Calabrua, l’amministratore delegato è stato stato convocato in Prefettura. “Voglio sentirehanno da dire loro, mi hanno convocato – ha continuato Lo–. La scorta? Sono cose che decidera’ chi e’ competente in materia. Quello che e’ successo ieri e’ accaduto in un luogo pubblico. Vedremo… Sono stato aggredito alle spalle e non lo so come ho avuto la lucidita’ di portarli fuori sul ponte. Io per 25 minuti sono stato in balia delle frasi piu’ becere, delle accuse piu’ becere e delle minacce piu’ becere. Io denunce non ne faccio perche’ non ci sono ...

