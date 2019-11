Una capra non tocca più il cibo | nessuno capisce il perché ma il motivo è il più banale

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Questa vicenda è accaduta nel Ranch di salvataggio di Animal Place in California dove c’era unache avevano chiamato mister G, che per sei giorni non hato. Nessun volontario riusciva a capire cosa avesse : non era malata né qualsiasi altra motivazione riusciva a spiegare tale comportamento. Dopo aver indagato hanno scoperto che l’avevano allontanata da un asino che era stato con lei per lunghi dieci anni, Jellybean. Infatti, prima di essere recuperati i due vivevano insieme in una situazione di estremo degrado: senza acqua,e ombra. Quando i volontari hanno capito che ilera la lontananza dall’amico li hanno ricongiunti e laha ricominciato a mangiare. I volontari hanno deciso di tenerli insieme anche se tutti si sono stupiti della reazione della. Ora la, non solo mangia ma si fa passare anche ildal suo amico asino. ...

