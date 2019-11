Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | cancellata Strange Angel di CBS All Access

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Chiamatemi Anna chiude con la terza stagione : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 26 novembre Chiamatemi Anna – Anne with an E di CBC e Netflix chiude con la ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : seconda stagione per Servant di Apple : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 23 novembre M. Night Shyamalan ha rivelato che Servant, la Serie Apple al debutto il ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix rinnova Black Summer : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 21 novembre Seconda stagione per Black Summer, zombie thriller di Netflix. Terza e ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Marvel’s Runaways chiude con la terza stagione : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 18 novembre terza e ultima stagione per Marvel’s Runaways al debutto il 13 ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : quarta e ultima stagione per Goliath : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 15 novembre Amazon ha rinnovato Goliath la Serie con Billy Bob Thornton per una quarta ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : NBC rinnova Brooklyn Nine-Nine per un’ottava stagione : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 14 novembre La settima stagione debutterà solo il 6 febbraio ma intanto Brooklyn ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix ha rinnovato The Witcher : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 13 novembre Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione composta da 8 ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : terza stagione per Titans : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 11 novembre terza stagione per Titans di DC Universe. ABC ha annunciato che Fresh off ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Fresh off the Boat chiude con la sesta stagione : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 9 novembre ABC ha annunciato che Fresh off the Boat chiuderà con l’attuale sesta ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : non ci sarà una seconda stagione di BH90210 : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 8 novembre FOX ha annunciato che non ci sarà una seconda stagione di BH90210. Le ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : terza stagione per Mayans MC : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 5 novembre FX ha rinnovato Mayans MC per una terza stagione che vedrà Elgin James come ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : cancellata Pearson : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 2 novembre USA Network ha deciso di non rinnovare lo spinoff di Suits, Pearson, che è ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : rinnovata Pennyworth : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 30 ottobre Seconda stagione per Pennyworth, la Serie Epix (in Italia su StarzPlay) che ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : cancellata Lodge 49 : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 29 ottobre Netflix ha ordinato una seconda stagione di Another Life con Katee ...