NBA – Paul George esalta Luka Doncic | “quando capirà realmente il suo talento farà paura”

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (27 novembre). Kawhi Leonard e Paul George battono i Mavericks - i Nuggets suonano la sesta : Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione. I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George ...

Risultati NBA – Vittoria Clippers nella notte di Paul George e Kawhi Leonard : Doncic umilia gli Warriors - Rockets ko : I Clippers superano i Celtics con Paul George e Kawhi Leonard in campo, Doncic in tripla doppia contro gli Warriors, ok Bucks e Sixers, Rockets ko: i Risultati dei match della notte NBA notte NBA ricca di partite che hanno tenuto compagnia ai nottambuli e a chi ha fame di grande basket a stelle e strisce. Il big match della notte va ai Los Angeles Clippers che battono i Boston Celtics di Tatum (30 punti) nella prima notte di Kawhi Leonard ...

NBA – Chris Paul elogia il talento di Danilo Gallinari : “è uno dei miei compagni preferiti di sempre” : Chris Paul elogia il talento di Danilo Gallinari dopo la vittoria dei Thunder sui Sixers: il playmaker definisce Gallinari uno dei suoi ‘compagni preferiti di sempre’ A sorpesa, dopo l’overtime, i Thunder hanno battuto i Sixers in una sfida che li vedeva nettamente sfavoriti. OKC, dopo gli addii di Wetbrook e George si avvia verso una stagione di totale rebuilding che nei prossimi mesi, quando si potranno scambiare i contratti dei free ...

NBA – Los Angeles Clippers - Paul George pronto al rientro : ecco quando tornerà in campo : Paul George ha ultimato il suo recupero post operazione alla spalla: l’ex Thunder è pronto a fare il suo esordio stagionale con i Los Angeles Clippers nelle prossime partite Nelle ultime ore erano circolati alcuni rumor sul possibile slittamento del rientro di Paul George. Il cestista prelevato in estate dai Thunder non ha ancora potuto fare il suo esordio ufficiale con i Los Angeles Clippers a causa di una lunga riabilitazione post ...

Mercato NBA – Altro che Miami Heat : Chris Paul interessato ai Milwaukee Bucks! : Chris Paul sempre più lontano dai Thunder: il playmaker ha ambizioni da titolo e pensa ai Milwaukee Bucks Chris Paul è destinato a cambiare aria. Dopo essere stato scambiato dai Rockets ai Thunder, è stato ben chiaro che CP3 volesse qualcosa di diverso rispetto ad una squadra in totale rebuilding. Del resto, un giocatore con le sue qualità non può chiudere una carriera senza titolo. Finchè il fisico glielo permette ancora, visti i 34 anni ...

NBA – Los Angeles Clippers - Paul George pronto a ritorno : fissati i tempi del pieno recupero dall’infortunio : Paul George pronto a rientrare sul parquet dopo l’operazione alla spalla: il cestista dei Los Angeles Clippers tornerà a metà novembre Ancora qualche settimana e i Los Angeles Clippers saranno al completo. La franchigia losangelina attende con ansia il rientro di Paul George, alle prese da diverse settimane con la riabilitazione successiva all’operazione alla spalla alla quale si è sottoposto nei mesi scorsi. I Clippers dovranno attendere ...