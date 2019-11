Messina, sequestrata discarica abusiva

Una grande, che ha "gravemente modificato la morfologia del territorio, con conseguenti pericoli di dissesto idrogeologico", è statadai finanzieri del comando provinciale. L'area di 12.000 metri quadri, sita in località Gravitelli vicino a un torrente, era stata riempita di rifiuti speciali. Sotto inchiesta ditte e società registrate anche come Onlus e riconducibili a una coppia vicina ad ambienti mafiosi. Sequestrati anche i mezzi pepesanti usati per trasportare i rifiuti(Di mercoledì 27 novembre 2019)