La realtà virtuale in futuro potrebbe aiutare le…mucche a produrre un latte migliore

La realtà virtuale non arriverà su Xbox One e Xbox Scarlett – La motivazione di Microsoft : Attualmente non solo su PC ma anche su PS4, Nintendo Switch e smartphone è possibile giocare in realtà virtuale, l’unica piattaforma che ancora non supporta la suddetta tecnologia è Xbox One e la situazione non cambierà con Xbox Scarlett. Il responsabile della divisione Xbox ha spiegato con una dichiarazione i motivi che spingono l’azienda a non abbracciare la VR. Ecco perchè la realtà ...

Gli studi per rendere la realtà virtuale un’esperienza tattile : Quando parliamo di realtà virtuale, è inevitabile che ci vengano in mente tecnologie che hanno a che vedere principalmente col nostro senso della vista e quello dell’udito. Eppure è possibile richiamarla anche attraverso altri canali, come quello del tatto. Lo sa bene il folto gruppo di ricercatori che ha lavorato tra diverse università degli Stati Uniti (la Northwestern, in primis) e la Cina per riuscire a sviluppare una pellicola ...

Valve annuncia Half-Life Alyx : Il nuovo spinoff della serie in realtà virtuale : Anche se molti attendono con ansia Half-Life 3, Valve ha finalmente rotto la maledizione del terzo capitolo che da sempre affligge la software house, basti pensare a Left4Dead 3, Portal 3 e lo stesso Half-Life 3 che non sono mai stati sviluppati, annunciando un nuovo spinoff della saga ma in realtà virtuale. A quanto pare Valve ha deciso di iniziare a sviluppare nuovamente videogiochi ma in realtà virtuale, riportando alla luce ...

E’ di scena la realtà virtuale VR : premiato lo stand cubano a Tourism Expo Japan 2019 : L’Ambasciata di Cuba in Giappone ha partecipato dal 24 al 27 ottobre al Tourism Expo Japan 2019 ad Osaka. Lo stand ha vinto il premio “Booth Grand Prix” organizzato dalla JATA, l’Associazione del Turismo del Giappone, consegnato dal Presidente Hiromi Tagawa, a Maylem Rivero, consigliere economico commerciale dell’Ambasciata di Cuba in Giappone. La giuria composta da rappresentanti dell’Organizzazione, del ...

La realtà virtuale che svela il lato nascosto della Gioconda : Un assaggio del museo del futuro grazie alla realtà virtuale, battezzato dall’opera più famosa di Leonardo da Vinci. Con la collaborazione di Htc e dell’azienda francese Emissive, il Louvre ha presentato Mona Lisa: beyond the Glass, la sua prima esperienza Vr realizzata per la più grande mostra dedicata al geniale artista toscano a 500 anni dalla sua morte. Voluto per scoprire i segreti dietro il celebre quadro, i visitatori del museo troveranno ...

Jaron Lanier - tra i padri della realtà virtuale : “Ci vorrà una generazione per riportare la Vr alle sue origini” : (foto: Getty Images) La next big thing, la chiave per un altro mondo, anzi, un altro mondo tout court, dove ogni cosa è possibile e il concetto di confine è velleitario. O forse un bluff, una delle tante bolle digitali scomparse come fossero di sapone, qualcosa che fra cinque anni non ricorderà più nessuno: difficile predire cosa diventerà la realtà virtuale. Di certo c’è che già oggi la Vr è una frontiera scientifica, filosofica e ...

Smettere di fumare grazie alla realtà virtuale : La realtà virtuale, il fenomeno tecnologico più utilizzato tra i giovani amanti dei video game per esperienze ultra interattive, può essere considerata un valido strumento di sostegno anche nel percorso di uscita dal tabagismo e comportamenti pro-salute in generali, soprattutto tra i più giovani. E’ questo il risultato dell’ultimo studio condotto dai ricercatori del CoEHAR, Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da Fumo dell’Università ...

Droni - robot e realtà virtuale a scuola e in università - i nuovi alleati degli studenti : Addio lezioni e libri di testo, benvenuti Droni, robot e realtà virtuale. Sembra fantascienza, ma qualcosa comincia a muoversi anche in scuole e università. Il modello formativo, così come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi, potrebbe essere sull’orlo di una rivoluzione all'insegna della tecnologia. Dove prima c’erano corsi di formazione e libri di testo, domani ci saranno tablet e applicazioni. Per ...

Pisa. Sudenti del Fascetti realizzano App di gaming e realtà virtuale per la cultura : Realizzare una App che consenta la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso visite virtuali, l’uso del gaming nonché della realtà aumentata,

Come diventare “demenza-friendly” - il progetto con realtà virtuale per vestire i panni dei malati : “Serve inclusione” : In Italia un milione e ducentomila persone soffrono di demenza. “Non si tratta solo di Alzheimer o di persone anziane” racconta la dottoressa Francesca Morganti dell’Università di Bergamo che ha curato il progetto Come diventare Dementia Friendly presentato in questi giorni al MEETmeTONIGHT di Milano. La sfida è quella di aiutare malati, famiglie e istituzioni a comprendere che c’è ancora una vita da vivere, nonostante la patologia. “Lo facciamo ...