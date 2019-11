Godfrey Gao si è spento a soli 35 anni | interpretava Magnus Bane su Netflix

Morto Godfrey Gao - l’attore aveva solo 35 anni : fu Magnus Bane nel film di Shadowhunters : Lutto nel mondo dello spettacolo: è Morto Godfrey Gao, attore e modello taiwanese, reso celebre dal film di Shadowhunters. La star, che ha interpretato il ruolo cinematografico di Magnus Bane, ci ha lasciato a soli 35 anni. La triste notizia, balzata subito sui social, è stata riportata da un portavoce della sua agenzia JetStar Entertainment, che ha raccontato tutte le dinamiche. Secondo i dettagli, l'attore si trovava sul set di Chase Me, un ...

