Fs vince la gara per l’Alta velocità in Spagna

“Tali e Quali” - le imitazioni dei “Nip” sono un successo : vince la disoccupata Veronica con Lady Gaga - in gara c’è anche un ex calciatore di serie A : Missione compiuta per Carlo Conti con “Tali e Quali”, dove i protagonisti sono i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Il pubblico ha mostrato di gradire l’esperimento decretando la vittoria negli ascolti dello show: 4.352.000 telespettatori e share 20.7%. Numeri in linea con “Tale e Quale Show” versione Vip, se si considera che il Torneo All Stars l’8 ...

Equitazione - Longines Global Champions League 2019 : Abdel Said vince il Grand Prix individuale - Paris Panthers in luce nella gara a squadre : Seconda giornata di gare a Praga (Repubblica Ceca), dove è in corso il Super Grand Prix della Longines Global Champions League 2019, aperta dalla competizione individuale in due fasi, vinta dall’egiziano Abdel Said, in sella al suo Arpege du Ru, con tempo di 19.81 secondi. Seconda posizione per il francese Simon Delestre, fermo a 20.34 secondi insieme a Qopilot Batilly Z, mentre completa il podio il belga Jerome Guery, su Garfield de Tiji ...

Formula 1 - Max Verstappen non sta nella pelle : “è stata una gara folle - grandioso riuscire a vincerla” : Il pilota olandese ha commentato il successo ottenuto in Brasile, l’ottavo in carriera in Formula 1 Ottava vittoria in carriera per Max Verstappen, il pilota olandese trionfa in Brasile al termine di una gara pazzesca, precedendo sul traguardo Pierre Gasly e Lewis Hamilton, poi penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon. Photo4/LaPresse Il driver della Red Bull non sta nella pelle nel post gara, godendosi ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Brasile 2019 : risultato e classifica gara. Verstappen vince - incidente tra le due Ferrari! Gasly sul podio : Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che è andato in scena a Interlagos. Gara incredibile in cui è davvero successo di tutto, l’olandese si è imposto davanti a Pierre Gasly sulla Toro Rosso mentre Lewis Hamilton ha completato il podio ma è sotto investigazione per un contatto con Albon. Le due Ferrari si sono toccate tra loro a cinque giri dalla fine, Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Verstappen vince una gara folle - Leclerc e Vettel si fanno fuori da soli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 E la Ferrari? Torna a casa con l’ennesima brutta figura. Leclerc aveva effettuato una rimonta entusiasmante, Vettel invece non aveva brillato. Poi una battaglia allucinante all’ultimo sangue, con il monegasco ed il tedesco che si sono toccati, forando entrambi. Un doppio ritiro che fa malissimo! 19.51 Verstappen ha vinto meritatamente, nulla da dire. Hamilton ha chiuso terzo, ...

Pattinaggio artistico - Warsaw Cup 2019 : Kurakova a sorpresa vince la gara femminile - Alessia Tornaghi sfiora l’impresa : L’impianto sportivo Torwar di Varsavia (Polonia) ha ospitato questa settimana il Warsaw Trophy 2019, nono e penultimo appuntamento del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Nella competizione più attesa, quella dell’individuale femminile, a conquistare il primo posto a sorpresa è stata la giovanissima pattinatrice di casa Ekaterina Kurakova. La russa naturalizzata polacca è stata autrice ...

MotoGp – Tripla corona per la Honda a Valencia! Marquez vince - Lorenzo si ritira : le immagini più belle della gara [GALLERY] : Festa grande per la Honda al termine della gara di Valencia: le immagini più belle dell’ultima gara dell’anno in MotoGp Honda protagonista assoluta nella gara di MotoGp a Valencia. La casa motoristica giapponese ha conquistato la Tripla corona, grazie al successo di Marc Marquez e al tredicesimo posto di Jorge Lorenzo che hanno consegnato alla HCR anche il titolo Team dopo i successi nella classifica piloti e costruttori. È ...

Moto3 - Risultato GP Valencia 2019 : Garcia vince allo sprint una gara folle - Migno 2°. Cadute per Dalla Porta e Arbolino : E’ stato lo spagnolo Sergio Garcia a trionfare nell’ultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Valencia (Spagna) l’iberico della Honda Estrealla Galicia 0,0 ha regolato allo sprint un Andrea Migno (KTM – Mugen Race) mai domo, che ha provato a guidare il gruppo all’ultimo giro, salvo poi subire il sorpasso del rivale nell’ultimo settore. Peccato per il romagnolo, che comunque si è confermato su ...

Ciclismo - Caleb Ewan vince il Criterium Shanghai : battuto Matteo Trentin allo sprint. vincenzo Nibali - ultima gara con la Bahrain-Merida : Caleb Ewan ha vinto il Criterium di Shanghai, kermesse ciclistica organizzata da ASO nella città cinese per promuovere il Tour de France in nuovi fiorenti mercati. L’australiano si è imposto in questa breve prova di 61,2 km battendo allo sprint il nostro Matteo Trentin che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti all’olandese Steven Kruijswijk. Il 25enne della Lotto-Soudal era tra i grandi favoriti della vigilia e non ...

Ciclismo - vincenzo Nibali e l’ultima gara con la Bahrain-Merida : domani il Criterium Shanghai con Trentin e Bernal : Vincenzo Nibali parteciperà al Criterium di Shanghai, kermesse che andrà in scena sabato 16 novembre nella città asiatica e che è stata messa in piedi da ASO ovvero gli organizzatori del Tour de France che cercano di pubblicizzare la Grande Boucle in nuovi fiorenti mercati. Lo Squalo monterà in sella per quella che sarà la sua ultima gara con la casacca della Bahrain-Merida, il siciliano ha compiuto 35 anni nella giornata di ieri ed è volato in ...

Golf – European Tour : Zemmer super in Spagna - l’azzurro vince una gara dello Stage 2 della Qualifying School : Zemmer ha ottenuto una significativa vittoria, portando a ben 40 i titoli conquistati in stagione dai giocatori italiani in campo internazionale Aron Zemmer ha vinto con 276 (67 70 68 71, -12) colpi una delle quattro gare dello Stage 2 della Qualifying School dell’European Tour che si è svolta sul percorso Club de Golf Bonmont (par 72) a Tarragona in Spagna e si è qualificato per disputare la finale. Il giorno dopo il doppio straordinario ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Maratona New York 2019 : risultato e classifica gara femminile. Jepkosgei vince al debutto - Keitany si deve inchinare : Joyciline Jepkosgei ha vinto la Maratona di New York 2019, la keniana ha compiuto oggi il suo debutto in una 42 km e ha subito fatto centro nella gara più prestigiosa e famosa al mondo. La 25enne, primatista mondiale della Mezza Maratona (1h04:51 a Valencia nel 2017), si è imposta col tempo di 2h22:38: la progressione decisiva è arrivata attorno al 35esimo chilometro quando ha staccato la connazionale Mary Keitany. La 37enne andava a caccia ...

VIDEO Moto2 - GP Malesia 2019 : gli highlights della gara. Brad Binder vince per la quarta volta in stagione - Alex Marquez è campione del mondo : Il Gran Premio della Malesia 2019 della classe Moto2 ha riflettuto in parte in pista i valori di quest’ultima parte di stagione con un Brad Binder strepitoso capace di vincere la seconda gara consecutiva davanti ad Alex Marquez, laureatosi quest’oggi campione del mondo con una tappa d’anticipo. Allo spagnolo è bastato arrivare secondo alle spalle di Binder e soprattutto davanti al suo primo inseguitore della vigilia Thomas ...