F1 | i precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi Una pista non ottimale per le

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il Mondiale 2019 di Formula Uno è pronto a chiudere i battenti ed a fare calare il sipario. Il 21esimo ed ultimo appuntamento del campionato, come ormai da tradizione, si disputa nello splendido scenario di Yas Marina, sede del Gran Premio di Adu, Nel circuito collocato tra dune del deserto, Golfo Persico e strutture avveniristiche, i piloti andranno a caccia dell’ultimo successo di tappa dell’annata con una scuderia che sarà ampiamente interessata: la. Per quale motivo? La scuderia di Maranello, infatti, è ancora a bocca asciutta sulladegli Emirati Arabi. In 10 edizioni, infatti, zero vittorie per i piloti con il Cavallino Rampante. Un record che ha dell’incredibile, per un team che ha seminato successi in giro per il mondo. A Yas Marina, invece, isti non hanno ancora potuto gioire. Che ladisegnata dall’ingegnere Hermann Tilke ...

DarioArmani : RT @dbchantal: #TerremotoAlbania .. Un abbraccio fortissimo agli amici abanesi, in particolare a quelli della zona di Durazzo. Siate forti.… - siwel44it : RT @MassimoLeaderPD: Il lavoratore della Embraco che chiede a Salvini dove sono finiti i fondi pubblici dati alla società. Non è l'uomo giu… - Andrea_D74 : RT @RadioSavana: #Torino uno #IusSoli - #IusCulturae marocchino sul tram strappa con violenza il telefonino dalle mani di una signora indif… -