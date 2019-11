Ciacciarelli | salvato parco Tintoretto | torna ad essere realtà

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – “Questa mattina in commissione comunale urbanistica abbiamo finalmente registrato un primo risultato: la convenzione urbanistica Vigna Murata verra’ rivista salvando dal cemento l’area verde, che va ripristinata, e gli Orti Urbani Ortolino. Aspettiamo il nuovo progetto ma abbiamo a verbale che c’e’ una nuova pagina da aprire: la verifica dei progetti e soprattutto vincolare le risorse economiche della Convenzione con i privati a Opere Pubbliche all’interno di questo quadrante. Dobbiamo far nasceredele intervenire su tutta la viabilita’ esistente perche’ sia migliore e piu’ efficiente per chi vive il territorio e per le trasformazioni che avverranno. È stata una battaglia durissima, che ho condotto insieme al Municipio tutto, innanzitutto assieme al Presidente della Commissione Urbanistica Luca ...

