Champions: colpaccio Inter,Napoli pari

L'si rilancia invincendo a Praga sullo Slavia; ilpareggia a Liverpool e resta in piena corsa per gli ottavi di finale. Slavia Praga-1-3 Nerazzurri in vantaggio al 19' con Lautaro (assist di Lukaku);ceco su rigore con Soucek (37'). Nel finale Lukaku (81') e Lautaro bis (88'). Liverpool-1-1 Martens sblocca la gara al 21' su lancio di Di Lorenzo. Reds più determinati nella riprsa. Dopo un salvataggio sulla linea di Koulibaly, pareggia Lovren (65').Inutile assedio finale Liverpool.(Di mercoledì 27 novembre 2019)