Calciomercato Fiorentina | Pradè e Commisso | “la verità su Chiesa e Montella”

Calciomercato - Gazzetta dello Sport : Chiesa ha rotto con la Fiorentina e vuole la Juventus : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Chiesa, talentuoso esterno offensivo che milita nella Fiorentina. Il giovane calciatore di proprietà del club viola è rimasto in panchina nella gara contro il Verona e le parole di Montella, intervistato nel dopo-gara, hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso. L'allenatore viola ha infatti dichiarato: ...

Calciomercato : Chiesa verso l’addio alla Fiorentina - ci sono Inter e Juve : Calciomercato ultimissime Federico Chiesa, il giocatore rompe con la Fiorentina. Molte pretendenti in Serie A Calciomercato Chiesa JuveNTUS Inter – Il rapporto tra Federico Chiesa e la Fiorentina potrebbe Interrompersi bruscamente. Il nazionale italiano infatti avrebbe volutamente rifiutato di essere impiegato da Vincenzo Montella nel match contro il Verona. ”Non me la sento di giocare” […] Leggi tutto L'articolo ...

Calciomercato - Genoa e Fiorentina scatenate : il sostituto di Lyanco al Torino : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, un turno veramente importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato, importanti aggiornamenti nelle ultime ore. Genoa – Colpo di mercato in casa Genoa con il club rossoblu che ha individuato il sostituto dell’attaccante ...

Calciomercato - due panchine bollenti : ritorno in attacco per la Fiorentina - corsa a 4 per Bonifazi : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, nel frattempo le squadre si muovono sul Calciomercato in vista delle prossime sessioni, interessanti indicazioni che riguardano il massimo campionato italiano e non solo. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. panchine bollenti – A rischiare il posto due allenatori di fama internazionale come Mauricio Pochettino e Manuel Pellegrini. Come il The ...

Calciomercato - testa a testa per Ibrahimovic : club di Genova attivi - dalla Premier bussano in casa Fiorentina : E’ iniziata la settimana che avvicina alla nuova giornata del campionato di Serie A, nel frattempo le dirigenze e non solo continua a muoversi sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per le prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Ibrahimovic – Si decide il futuro dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, dopo l’esperienza con i Galaxy lo svedese è alla ricerca ...

Calciomercato - Crotone : Zanellato possibile idea per la Fiorentina : Questo weekend è stato caratterizzato, in Serie A e in Serie B, dalla sosta per consentire la disputa delle gare delle Nazionali: nel frattempo la maggior parte dei club è alle prese con la preparazione atletica e il recupero delle energie in vista del ritorno in campo fissato per il prossimo fine settimana. Ma con l'avvicinarsi delle festività natalizie e del nuovo anno, iniziano anche a circolare le prime indiscrezioni legate al mercato ...

Calciomercato : Florenzi verso il Napoli - la Fiorentina si tira fuori dalla corsa : Calciomercato: Florenzi verso il Napoli, la Fiorentina si tira fuori dalla corsa. L’annuncio del direttore sportivo Daniele Pradè Calciomercato: Florenzi verso il Napoli, la Fiorentina si tira fuori dalla corsa – Negli ultimi giorni si era diffusa su gran parte delle testate sportive nazionali, la possibilità che Alessandro Florenzi, in rotta con il club capitolino, […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato: Florenzi verso il ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina provano il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Calciomercato - 100 milioni dalla Juventus per il colpaccio in attacco : scambio con il Psg - duello Spal-Samp e Torino-Fiorentina : Continuano a muoversi sul Calciomercato i club del campionato di Serie A ma non solo tante novità che riguardano i club esteri in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. I club non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e quindi provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative delle ultime ore. Juventus – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto ...

Calciomercato - assalto dell’Inter a Atalanta e Fiorentina : Gourcuff torna in Italia : Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Nel frattempo novità importanti sul fronte Calciomercato, le dirigenze si muovono anche per le sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative delle ultime ore. STERLING – Il Real Madrid fa sul serio e sta preparando l’offerta monstre per Raheem Sterling, secondo Sky Sports ...

Calciomercato Fiorentina : i viola sarebbero interessati ai giovani Tripaldelli e Tonali : La prossima sessione di Calciomercato è lontana, ma tutti i direttori sportivi delle varie squadre sono già al lavoro sulle proprie idee per gennaio. In particolare la Fiorentina, secondo La Nazione ed il vice direttore della Gazzetta dello Sport Luca Calamai avrebbe messo nel mirino due giovani talenti del calcio italiano: Alessandro Tripaldelli e Sandro Tonali....Continua a leggere

Calciomercato Fiorentina - viola scatenati : assalto a De Rossi e Ibrahimovic : Calciomercato Fiorentina- Commisso show e nuovo doppio piano in vista della pRossima sessione di mercato invernale. Di fatti, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato dai colleghi di “Sportmediaset“, il presidente viola sarebbe pronto a sferrare l’attacco per Ibrahimovic e De Rossi dopo l’affare Ribery. Un doppio colpo davvero possibile e […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...