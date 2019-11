Calcio | operazione riuscita per Nicolò Barella Rientro previsto all’inizio del 2020

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio destro di, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana. Il nerazzurro, infortunatosi nel corso del match di campionato tra il Torino e la Beneamata, ha subito un’in artroscopia per l’asportazione del frammento cartilagineo della rotula presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Come confermato dal comunicato ufficiale della società meneghina, il giocatore ha iniziato la fase di riabilitazione per rientrare in campo nel più breve tempo possibile. Si prevede un mese di stop e, dunque, per la compagine di Antonio Conte ci sono buone possibilità di riaverlo in vista dell’inizio del girone di ritorno della Serie A, augurandosi di non avere particolare intoppi. Una buona notizia per il club milanese, ma anche per la selezione di Roberto Mancini, che ...

