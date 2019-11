Roxy Bar | Antonio Casamonica condannato a 6 anni | in appello confermato il metodo mafioso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) La pena è stata ridotta di un anno, ma l’aggravante mafiosa è stata confermata. E’ quanto ha stabilito la la Prima corte didel Tribunale di Roma per, il rampollo del clan attivo nella zona della Romanina, nella periferia della Capitale, accusato per la vicenda del raid punitivo nelBar il primo aprile 2018. Con lo sconto, i giudici lo hannoa seidi reclusione (in primo grado gliene erano stati inflitti sette) per concorso in lesioni, violenza privata e minacce. Riconosciuta anche in secondo grado l’aggravante delper le violenze messe in atto contro il titolare del bar e una giovane disabile. L’aggressione ai ddei titolari del bar, secondo l’ipotesi accusatoria, era stata fatta come ritorsione per il fatto di non essere stati serviti subito.e il cugino Alfredo di Silvio prima offesero i gestori ...

