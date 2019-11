Don Matteo 12 in onda per il ventennale della serie Rai | svelata la data dell’ultima

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Quando andrà inDon12? La longeva fiction Rai, capace di eguagliare in ascolti solo Il Commissario Montalbano, torna con un nuovo ciclo di episodi a partire dai primi mesi del 2020.Le ripresedodicesima (e probabilmente) ultima stagione sono ancora in corso, e dopo Spoleto, la troupe si è trasferita a Frascati. Notizia curiosa, dato che la scorsa estate Terence Hill si era divertito a sorprendere i fan presentandosi nei panni di Don, e in sella alla sua bici tagliava il traguardoQuarta Tappa del Giro d'Italia. Galeotto fu quell'evento, perché la produzione ha deciso di tornare in quella città per girare alcune scene di Don12.Stando a quanto scrive Super Guida TV, la nuova stagione avrebbe già unadi uscita. Il debutto è previsto per il 9 gennaio 2020 e proseguirà ogni giovedì sera su Rai1. Lanon casuale, poiché coincide con il ...

