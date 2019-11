Camion travolge gruppo di operai nel Leccese | 4 morti e un ferito

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 26 novembre 2019) Quatto persone sono morte martedì mattina in un incidente sulla circonvallazione di Galatone, nel Salento. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime e ilsonodella ditta Eco.Man Salento, impegnati in lavori di potatura lungo la strada. La quarta vittima è il conducente di una Golf che ha perso il controllo dell'auto durante un sorpasso. La vettura ha travolto ildella Eco.Man fermo sul ciglio della strada che ha, a sua volta, travolto gli

