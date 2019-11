U&D | Riccardo piange in studio | Ida lo attacca | ' Soli a casa non avevi voglia di

Anticipazioni U&D del 25 novembre : Gemma felice con Juan - problemi tra Ida e Riccardo : Oggi, lunedì 25 novembre, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata soltanto un paio di giorni fa: i telespettatori, infatti, saranno aggiornati su quello che è accaduto ai protagonisti del dating-show nelle quasi due settimane di stop. Tina Cipollari si peserà davanti a tutti, Gemma Galgani farà un dolce regalo a Juan Luis, mentre Ida e Riccardo continueranno a battibeccare prima del triste epilogo. Gemma e Tina ...

U&D Trono over spoiler - Ida e Riccardo si sono lasciati : lei non si sente desiderata : Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo: durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne del 23 novembre la coppia ha annunciato di voler mettere per l'ennesima volta un punto alla loro relazione. E' stato un momento difficile quello che la Platano ed il Guarnieri hanno dovuto affrontare: tra le lacrime, entrambi dopo aver discusso hanno confessato di non aver trovato un punto d'accordo. Dopo la lettera d'amore scritta da Riccardo per ...

Anticipazioni U&D - è finita tra Ida e Riccardo : lei si è rivolta ad uno psicologo : Le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne riportano dell'ennesima lite tra Ida e Riccardo, al culmine della quale pare che i due abbiano annunciato la fine della relazione che avevano ripreso solo qualche settimana fa. Il portale Il Vicolo delle News ha diffuso le prime indiscrezioni riguardanti la registrazione di sabato 23 novembre del Trono Over. I grandi protagonisti della puntata sono stati indubbiamente Guarnieri e la Platano: mentre la ...

Spoiler U&D - Ida in lacrime : sta andando dallo psicologo per la storia con Riccardo : Tra Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata di Uomini e donne over, la situazione non sembra essere destinata a migliorare. Le ultimissime news sulla coppia arrivano dalla registrazione avvenuta ieri pomeriggio negli studi della trasmissione di Maria De Filippi, dove i due hanno preferito dirsi addio in maniera definitiva. Durante l'ennesimo confronto-scontro non sono mancati i momenti di tensione e anche le clamorose confessioni, come ...

Spoiler U&D : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati nuovamente: questo è quanto emerge dalle nuove anticipazioni fornite dal Vicolo delle News. Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Over, la dama si sarebbe rifiutata di entrare in studio. La causa sarebbe da attribuire all’ennesima situazione spiacevole che si è venuta a creare con Guarnieri. Secondo quanto riferito dalla 'talpa' del noto sito web, Riccardo nei ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo si lasciano : lui non riesce ad avere rapporti intimi : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima registrazione del trono over in programma oggi pomeriggio 23 novembre, ci sono state delle clamorose novità riguardanti la coppia composta da Ida e Riccardo. I due, che in queste settimane hanno cercato di rimettere in piedi la loro storia d'amore, sono arrivati definitivamente ad un punto di non ritorno e, alla fine, hanno comunicato al pubblico di aver deciso di mettere ...

U&D - Riccardo pubblica su IG un brano d'amore di Alberto Urso dopo la discussione con Ida : Ida e Riccardo continuano ad essere al centro delle vicende di Uomini e Donne. I due, da quando hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, non sono ancora riusciti a trovare un punto d'incontro, e in queste settimane hanno vissuto diversi momenti di tensione. Anche durante l'ultima puntata del Trono Over trasmessa su Canale 5 non sono mancati i motivi di discussione, con la Platano che al culmine dell'ennesimo ...

U&D over - Ida piange ancora per Riccardo e Tina sbotta : 'Non sono fatti l'uno per l'altra' : Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne trono over che ha avuto come protagonisti Ida e Riccardo, i quali si sono ritrovati al centro dello studio per un nuovo atteso confronto. Anche questa volta, però, come testimoniato dai filmati postati sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5, la situazione non è migliorata e i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. La stessa ...

Spoiler U&D del 19 novembre - Riccardo spiazza Ida : 'Così non voglio continuare' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne e martedì 19 novembre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over così come è stato anticipato sul sito WittyTv in queste ultime ore. Occhi puntati ancora una volta sulla coppia composta da Ida e Riccardo che continuano ad essere alle prese con un momento estremamente difficile che riguarda la loro relazione. I due, infatti, non riescono a trovare un punto di incontro dopo aver ...

Anticipazioni U&D del 18 novembre - Riccardo stufo delle accuse di Ida : 'Ti lamenti sempre' : Lunedì 18 novembre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda alle 14,45 circa. Le Anticipazioni ufficiali su quello che vedremo arrivano da 'WittyTv' e rivelano che si partirà dalle novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi puntati, quindi, sulle novità che riguardano il percorso della 'sempreverde' Gemma Galgani ma anche su Ida e Riccardo, che in ...

Anticipazioni U&D over : Ida delusa dal poco trasporto di Riccardo : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over; le dame e i cavalieri della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi sono tornati di nuovo in studio per confrontarsi. I colpi di scena non sono mancati, a partire dai nuovi contrasti tra Ida e Riccardo, che continuano ad essere in crisi dopo il ritorno di fiamma, fino a Gemma Galgani, che ha dovuto fare i conti con una spiacevole segnalazione su Juan Luis che l'ha fatta scoppiare in ...

Anticipazioni U&D del 12 novembre : Ida e Riccardo ancora in crisi - Gianni contro Armando : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui domani 12 novembre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante. Le Anticipazioni riguardanti quello che vedremo in onda domani pomeriggio in tv, rivelano che verrà dato ancora una volta ampio spazio alle vicende che riguardano la love story tra Ida e Riccardo, i ...

U&D - Ida e Riccardo continuano a discutere anche nell'ultima registrazione : Sabato 9 novembre è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e riguardante il Trono Over, dove vi sono stati molti colpi di scena. Come di consueto, la puntata è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha battibeccato con Tina Cipollari per poi avere uno scontro con il suo corteggiatore Juan Luis, reo di aver non solo ballato con l'opinionista, ma anche di aver voluto conoscere altre dame. Ida e Riccardo invece sembreranno di nuovo ai ...

Spoiler U&D - Ida e Riccardo nuovo scontro : secondo la Cipollari 'non si amano più' : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti delle recenti registrazioni delle puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over. La coppia è tornata in tv per parlare del ritorno di fiamma. Stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, Ida e Riccardo hanno discusso animatamente e per l’ennesima volta la Platano avrebbe accusato il suo compagno di essere poco romantico all’interno del rapporto. Sebbene Ida abbia trovato ...