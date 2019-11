Tennis | Coppa Davis 2020 | modifiche all’orizzonte? Più gare in contemporanea e due

Tennis - la Spagna batte il Canada e vince la Coppa Davis 2019 : Rafa Nadal che si accascia a terra con le braccia spalancate in segno di trionfo e il pubblico della Caja Magica di Madrid in visibilio. Si chiude così la Coppa Davis 2019, con la vittoria della Spagna capace di superare in finale il sorprendente e giovane Canada. Decisivi i successi di Roberto Bautista Agut su Felix Augier-Aliassime e quello del numero 1 del mondo Nadal su Denis Shapovalov.Continua a leggere

Tennis - sesta Coppa Davis per la Spagna : 21.34 La Spagna conquista a Madrid la sesta Coppa Davis (quest'anno ha debuttato il nuovo format in sede unica).Gli iberici chiudono la pratica dopo i due singolari sul Canada (2-0), ininfluente l'esito del doppio. Un trionfo maturato con i successi di Bautista Agut su Auger Aliassime, 76 63 in 1h50', e di Rafa Nadal su Denis Shapovalov (63 76 in 1h54'). Rafa, che ha concluso il 2019 al vertice del ranking Atp, ha chiuso a Madrid imbattuto con ...

Tennis - dalla edizione 2020 della Coppa Davis cambieranno gli orari di gioco - ma rimarrà la formula a gironi : Oggi, con la finale tra i padroni di casa della Spagna ed il Canada si andrà a chiudere la dibattutissima edizione 2019 della Coppa Davis di Tennis. La formula a gironi, il programma particolarmente compresso e soprattutto gli orari degli incontri giunti fino a quasi all’alba, hanno portato alla deflagrazione di molteplici discussioni tra addetti ai lavori, e non. Gli organizzatori dell’evento sono i primi a sapere che, in vista del ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : la finale! Nadal e la Spagna per il trionfo in casa - il Canada cerca la prima : Oggi a Madrid si assegna la Coppa Davis 2019. E’ il grande giorno della finale. Da una parte i padroni di casa della Spagna, trascinati da un Rafael Nadal eccezionale in tutta la competizione; mentre dall’altra l’esordiente Canada, alla sua prima finale, che cerca di chiudere una settimana magica con il primo titolo della sua storia. Il destino dei nordamericani è soprattutto nelle mani di Vasek Pospisil. Il Tennista numero 150 ...

Tennis - Coppa Davis 2020 : annunciate le teste di serie per le prossime qualificazioni. Italia numero 6 : Siamo alle semifinali, ma nel frattempo sono già state annunciate le teste di serie per il sorteggio (che si svolgerà nella mattinata di domani) per le prossime qualificazioni della Coppa Davis. Ventiquattro le squadre, dodici le teste di serie: c’è anche l’Italia ovviamente, azzurri che sono sesti nel seeding, dunque avranno un avversario sulla carta abbordabile. teste di serie sorteggio qualificazioni Coppa Davis 2020 teste DI ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : il giorno delle semifinali - Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna : La Coppa Davis 2019 entra nel suo penultimo atto. Oggi a Madrid si disputano le semifinali: si comincia con l’incontro tra Russia e Canada, mentre in serata toccherà ai padroni di casa della Spagna affrontare la Gran Bretagna. Un giorno di riposo, ma anche una lunga attesa per il Canada che insegue la prima finale della sua storia. I nordamericani si sono qualificati giovedì sera, battendo per 2-1 l’Australia. Una sfida che ha visto ...

Tennis - Rafael Nadal : “Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup” : Benché favorevole al nuovo format della Coppa Davis, almeno a parole pubbliche, Rafael Nadal ha mostrato qualche segnale di risentimento nei confronti di alcune criticità legate a quanto accaduto nei giorni scorsi alla Caja Magica di Madrid, con particolare riferimento ad alcuni orari assurdi di conclusione di match dei gironi. Ma il numero 1 del mondo non vede solo questo problema. Ne sottolinea anche un altro, e cioè che ci sono due ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Edmund ed Evans portano la Gran Bretagna in semifinale. Sconfitta la Germania : La Gran Bretagna è la terza squadra ad accedere alle semifinali della Coppa Davis 2019. I britannici hanno superato per 2-0 la Germania, vincendo entrambi i singolari con Kyle Edmund e Daniel Evans, rendendo dunque inutile ai termine della contesa il punto del doppio. Leon Smith ha deciso di tenere fuori Andy Murray ma, proprio come con il Kazakistan, Edmund non ha deluso la scelta del suo capitano. Grandissima prestazione del numero 69 del ...

L’Itf va oltre la nuova Coppa Davis : “Vogliamo il Mondiale del Tennis misto” : Un Mondiale di tennis misto. Un unico evento che metta in competizione squadre nazionali, come la Coppa Davis, ma con formazioni miste, uomini e donne, come la Hopman Cup. E’ l’obiettivo finale dell’ITF, impegnata in questi giorni a gestire il passaggio epocale al nuovo formato concentrato della Coppa Davis a Madrid. Non contenti delle polemiche sugli orari, e della concorrenza con la ATP Cup, altra competizione a squadre ...

Tennis – Grave lutto per Roberto Bautista Agut : morto il padre durante la Coppa Davis : Roberto Bautista Agut ha lasciato repentinamente la Coppa Davis: il Tennista è volato in Spagna per l’aggravarsi delle condizioni del padre, successivamente morto nelle ultime ore Roberto Bautista Agut abbandona la Coppa Davis a causa di un Grave lutto familiare. Il Tennista spagnolo è volato da Londra verso Castellon de la Plana per unirsi alla famiglia al capezzale del padre Joaquin, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute. ...

Diretta Coppa Davis 2019/ Streaming video e tv : i quarti di finale - Tennis - : Diretta Coppa Davis 2019 Streaming video e tv: si giocano i quarti di finale del torneo alla Caja Magica di Madrid. Assente l'Italia, già eliminata.

Tennis - Coppa Davis 2019 : Roberto Bautista Agut lascia la Spagna per problemi familiari : Una triste notizia per i colori spagnoli nella Coppa Davis di Madrid. La Nazionale di casa ha dovuto salutare Roberto Bautista Agut, numero due degli iberici dopo Rafael Nadal, che, nella serata di ieri ha deciso di tornare a casa per problemi familiari. Il numero nove del ranking ATP ha preferito giustamente stare accanto al padre Joaquin, colpito da un peggioramento delle condizioni di salute, tornando a Castellon de la Plana. Per la ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Grosjean preferisce Paire a Monfils per la sfida contro Djokovic : Siamo entrati ormai nel vivo della Coppa Davis, oggi si giocheranno molti match decisivi per il passaggio del turno. Tra questi spicca Francia-Serbia. In tal senso il capitano dei transalpini Sebastien Grosjean ha deciso di sostituire il numero dieci del ranking atp Gael Monfils con Benoit Paire attualmente in ventiquattresima posizione della classifica mondiale. Una scelta che non desta troppo scalpore se si analizza la prestazione di Monfils ...

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa Davis di Tennis : L’Italia è stata eliminata nei gironi del Gruppo Mondiale della Coppa Davis, cioè la nuova fase finale del più importante torneo per nazionali di tennis maschile, che da quest’anno di disputa nel corso di una sola settimana, a Madrid, in Spagna. Dopo