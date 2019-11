Taglia coda e orecchie a dobermann | 2 mesi e 21 giorni di detenzione

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – Il proprietario di un cane ha patteggiato davanti al GIP di Roma una pena detentiva di 2e 21per aver mutilato il suoper fini puramente estetici. Avevatoe leal propriosolamente per fini estestici e non per motivi legati alla sua salute: l’uomo, che era stato denunciato nell’aprile 2018 a seguito di un controllo delle guardie zoofile dell’OIPA Roma poiche’ incapace di fornire la documentazione per giustificare le mutilazioni, ha patteggiato una pena detentiva di 2e 21. Le indagini di polizia giudiziaria condotte dagli agenti dell’OIPA avevano dimostrato, infatti, che il taglio era stato effettuato in violazione della legge. Nell’ambito dell’operazione dell’OIPA “Dirty Beauty” (Bellezza Sporca), le guardie zoofile dell’OIPA di Roma da alcuni ...

