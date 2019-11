PlayStation 5 e Xbox Scarlett utilizzano un SSD Samsung NVMe?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 25 novembre 2019) PS5 eoffriranno tempi di caricamento ridotti all'insegna di una next gen senza tempi di attesa.Cio sarà permesso con l'introduzione degli SSD, ma ancora non ci è dato sapere quali saranno per la precisione le memorie di cui saranno dotate le prossime macchine da gioco. Stando alle ultime voci di corridoio, si potrebbe trattare di un SSD, in particolare un SSD, linea dedicata al gaming e che potrebbe essere integrata nelle prossime console magari in una forma ottimizzata ad hoc.In occasione dello scorsoSSD Forum 2019 tenutosi a Tokyo, infatti, è stato confermato come questi SSD "non saranno montati solamente sui PC, ma anche sulle console da gioco per i consumatori", indizio che fa ben sperare per la next gen.Leggi altro...

