Nuova perturbazione in arrivo sulla Penisola

Allerta Meteo in Liguria : Nuova perturbazione - allarme “rosso” su tutto il centro-ponente : Arpal, alla luce delle ultime uscite modellistiche e dello scenario idrogeologico già presente sul territorio, ha così modificato l’Allerta Meteo, arrivando all’Allerta ROSSA su tutto il centro-ponente regionale. Questi i dettagli: Estremo ponente ligure (zona A): GIALLA dalle 18 fino alle 23.59 oggi, venerdì 22 novembre; poi ARANCIONE PER TEMPORALI fino alle 06 di domani, sabato 23 novembre; poi ROSSA fino alle 23.59 di domani, sabato 23 ...

Previsioni meteo 22 novembre : Nuova perturbazione - allerta maltempo al Nord : Come sarà il tempo domani? Secondo le Previsioni meteo del 22 novembre gran parte dell'Italia dovrà fare i conti con il maltempo. Sta arrivando una nuova perturbazione di origine atlantica e la Protezione civile ha diramato allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Nel weekend il tempo peggiorerà ancora.

Nuova intensa perturbazione in arrivo al Nord-ovest e poi al Sud : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Bentrovati amici una Nuova depressione atlantica prende campo sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo portando maltempo in particolare al Nord-ovest italiano e successivamente al Sud. Nella giornata di domani Venerdì il vortice depressionario si porterà...

Parziale Miglioramento - Giovedì Nuova perturbazione : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La nuova settimana ha preso il via con condizioni meteo instabili, con la "porta" dell'Atlantico che rimane ancora aperta e permettendo l'afflusso in sede mediterranea di varie perturbazioni. Nella giornata di domani Mercoledì, la...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Nuova forte perturbazione - il bollettino fino al 25 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: piogge diffuse anche a carattere temporalesco sulla Liguria, e neve sui rilievi a quote superiori ai 600-800 mt sul settore occidentale ed al di sopra dei 900-1000 mt su quello orientale, in graduale risalita nel corso della giornata; fenomeni intensi ed abbondanti sulla Liguria e Piemonte; dal ...

Maltempo - Nuova perturbazione con neve e vento : è ancora allerta rossa in Emilia Romagna : Una nuova perturbazione atlantica porta Maltempo su gran parte del Nord e alcune regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di martedì allerta rossa sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e allerta arancione su Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.Continua a leggere

Nuova perturbazione intensa verso l'Italia domani : il bollettino della Protezione Civile : l'Italia continua ad essere interessata da perturbazioni atlantiche: anche l'avvio della Nuova settimana vedrà condizioni meteo perturbate, in particolar modo al centro-nord. Previsto un...

Allerta Meteo Toscana : Nuova perturbazione in arrivo : Una nuova perturbazione interessa la Toscana dopo una breve tregua oggi, lunedì 18, e domani, martedì 19 novembre, con piogge sparse, più insistenti sul nord ovest, rinforzo dei venti di Scirocco e intensificazione del moto ondoso e in base a questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo fino alla mezzanotte di domani. Lo riporta una nota. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, sono previste precipitazioni ...

Maltempo - arriva una Nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anche neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo Nuova perturbazione tra sabato e domenica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto, in considerazione dell’evoluzione delle previsioni Meteo, ha emesso un nuovo bollettino che conferma lo stato di criticità idraulica rossa (fase operativa di allarme) su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi Bl, Tv Vr) e confermata su Piave Pedemontano (Treviso-Belluno). Confermata la criticità idrogeologica arancione (fase operativa di pre-allarme) su Alto Piave ...

Previsioni meteo 14 novembre : Nuova perturbazione in arrivo - ancora maltempo in tutta Italia : Tra domani e venerdì il paese verrà investito da una nuova perturbazione, la sesta del mese di novembre, responsabile di una nuova fase perturbata: piogge intense cadranno nelle regioni settentrionali, la Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di domani. Temperature in calo.

Meteo Protezione Civile domani : Nuova intensa perturbazione in arrivo a partire dal Nord-Ovest : Una saccatura nord-atlantica in avvicinamento da Ovest determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche domani sui settori nord-occidentali della penisola. Ecco il bollettino...

Nuova perturbazione tra Giovedì e il weekend tra piogge - vento e neve : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Bentrovatici amici mentre al Centro-sud e nord-est si registrano gli ultimi effetti della 5° perturbazione di novembre, tra Giovedì-Venerdì è atteso l'arrivo di un nuovo fronte atlantico. Coinvolte principalmente saranno il Nord, regioni tirreniche...

METEO ITALIA - L'AUTUNNO ingrana la marcia - Nuova perturbazione in arrivo - torna la NEVE : ecco dove : NEVE, immagine di repertorio fonte Pixabay. 1 di 4 L'AUTUNNO è tornato in ITALIA Già da quasi una settimana l'instabilità è tornata padrona nel nostro Paese come sempre dovrebbe essere nella stagione ...