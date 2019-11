Necessarie verifiche su due viadotti | Autostrade chiude l' A26 a Genova

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Chiusa l’A26, l’autostrada che collegaad Alessandria.per l’Italia ha fatto sapere di aver chiuso duedell’arteria perché eranodellesu due.A poco più di un anno dal crollo del ponte Morandi diventa ancora più difficile la situazione della viabilità nei pressi del capoluogo ligure. E rischia la paralisi la circolazione dell’intera regione, dopo il crollo del ponte sull’A6 ieri, 24 novembre,“A partire dalle ore 21:30 di lunedì 25 novembre” si legge in una nota di”è chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone.La misura,si legge ancora nel comunicato, è stata presa per consentire l’esecuzione ...

