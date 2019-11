Food Advisor con Simone Rugiati dal 26 novembre su Food Network

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 25 novembre 2019)suva in cerca delle eccellenze italiane da martedì 26i nuovi episodi alle 22 e in streaming su Dplayriparte in viaggio tra le eccellenze gastronomiche dell’Italia nei nuovi episodi dilo show prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia e in onda sucanale 33 del digitale terreste e 53 di TivùSat oltre che disponibile su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play). Quali sono le eccellenze gastronomiche che rendono unico il nostro Paese? Continua il viaggio culinario attraverso l’Italia connei nuovi episodi, in onda in prima TV assoluta martedì 26alle 22:00 . Chef, vera guida d’eccellenza alla scoperta di un patrimonio enogastronomico immenso e unico al mondo come quello italiano, è pronto per dare il via a un nuovo viaggio a caccia di ...

foodaffairs_it : Su Food Network arrivano i nuovi episodi di 'Food Advisor' con Simone Rugiadi Food Network - tivooweb : Simone Rugiati riparte alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane. - aidalaverdadera : Raga ho bisogno di un food advisor presso voi stessi: avete mai provato il McFlurry Oreo? Perché io non sono una gr… -