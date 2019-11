Ambiente | Coldiretti | record di gas serra nel secondo anno più caldo di sempre Il

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il nuovodei livelli di gasviene fatto segnare in un 2019 che si classifica fino ad ora come ilpiùdisul pianeta facendo registrare una temperatura media nei primi dieci mesi sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,94 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazionisulla base degli ultimi dati del Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880 dalla quale si evidenzia peraltro che in Europa i primi dieci mesi sono risultati essere il terzo piu’dicon un anomalia di 1,91 gradi superiore la media. Anche in Italia – precisa la– il 2019 è stato moltocon una temperatura superiore di 0.83 gradi rispetto alla media e si classifica fino ad ora al quinto posto per temperatura elevata dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni ...

_COSMOPOLIS_ : Dall’associazione la denuncia: “La tropicalizzazione del clima fa impoverire un territorio già fragile”… - romina3110 : RT @ale_trinchera: Workshop '#Mezzi tecnici in #biologico: quale futuro per la #filiera corta?' CREA Agricoltura e Ambiente, Roma il 26 nov… - BioMele : RT @ale_trinchera: Workshop '#Mezzi tecnici in #biologico: quale futuro per la #filiera corta?' CREA Agricoltura e Ambiente, Roma il 26 nov… -