Acrobata scivola dall' imbracatura durante lo show circense e cade da un' altezza di 9 metri

(Di lunedì 25 novembre 2019) Un’è caduta da un’di circa 9una performance al Winter Wonderland di Londra, dopo esseretaa sua. L’incidente, come riporta il Telegraph, è avvenutolo Zippos Christmas Circusin cui si esibiva il Cirque Beserk.Lo staffsi subito mobilitato per soccorrere l’artista, Jackie Louise Armstrong di 35 anni, dopo la caduta. Armstrong è stata portata in ospedale ma non si conoscono ancora le sue condizioni. Un portavoce del Zippos Circus ha dichiarato che “Jackie è stata immediatamente soccorsa sul posto anche con un’ambulanza. È stata portata in ospedale subito e si attendono notizie sulle ferite che ha riportato”.Dopo l’incidente, il pubblico è stato invitato a lasciare il luogo dell’esibizione. Il fondatore e regista del ...