Tragedia sull' autostrada | muore un' anziana | ferito un bebè

Le Iene Show - anticipazioni 24 novembre : testimonianze inedite sulla Tragedia di Rigopiano : Domenica 24 novembre , su Italia 1 dalle ore 21:25, torneranno con un nuovo appuntamento le Iene più famose della televisione italiana. Nella puntata di stasera, condotta dal trio Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, sarà dedicato ampio spazio alla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, che venne spazzato via da una valanga uccidendo 29 persone. Nel corso della puntata, poi, verrà affrontato anche il caso di Serena ...

Tragedia sulla Modica Ragusa : una persona si lancia dal ponte Costanzo : Una persona si è lancia ta dal viadotto Costanzo . Sono state queste le parole di un automobilista che oggi pomeriggio alle 17,30 ha lancia to allarme

Nuoto - Simona Quadarella sulla Tragedia di Alessandria : “Un pensiero agli eroi morti oggi - un dolore insostenibile” : La tragedia di Quargnento, nell’alessandrino, dove l’esplosione di un cascinale provocata da una fuga di gas (forse di origine dolosa) ha causato la morte di tre pompieri, ha toccato il cuore di tutti, dal Premier Giuseppe Conte e al Corpo dei Vigili del Fuoco nella sua interezza, oltre ovviamente all’intera comunità. In questo senso, Simona Quadarella , facente parte del gruppo sportivo Fiamme Rosse (dei pompieri), ha voluto ...

Bomba d?acqua su Napoli - Tragedia sfiorata a Fuorigrotta : il costone crolla sulle case : Erano le 6.30 del mattino quando in via Zanfagna a Fuorigrotta s'è sfiorata la tragedia . Un'intera parete rocciosa è venuta giù dal costone di Cupa San Giovanni,...

Roma-Civitavecchia - Tragedia sulla A12 : trovato uomo deceduto in fondo ad un viadotto : Una brutta tragedia di natura passionale si è verificata ieri sulla A12 Roma - Civitavecchia, dove un uomo di 36 anni, italiano, e di cui non sono state diffuse le generalità, si è lanciato dal viadotto del Sorbo dopo aver avuto una violenta discussione con una 40enne. I due, stando a quanto riferiscono i media locali, avevano una relazione extraconiugale, ma ieri pomeriggio, 28 ottobre, lei ha manifestato all'uomo la volontà di lasciarlo, ...