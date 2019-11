Sardine | contro di loro scendono in campo i pinguini L' ultima mossa sovranista

A Rimini 7000 Sardine sono scese in piazza contro Salvini : Quasi in contemporanea con la presenza di Matteo Salvini, a poche decine di metri, nel cuore della riminese piazza Cavour, le 'sardine' si sono date appuntamento con il loro ormai consueto flash mob. In diverse migliaia, pare almeno 7000, hanno intonato 'Bella Ciao' e a seguire 'Romagna Mia'. Non ci sono stati discorsi ufficiali ma solo tante sagome di sardine e cartelli con scritte anche irriverenti: "Salvini, per te margarina nella piadina" o ...

Sardine - gretini e gay : contro Matteo Salvini nasce una nuova alleanza : Come prevedibile, è finita malissimo. Dopo una settimana di gloria passata a straparlare di politica e massimi sistemi su televisioni e giornali, i ragazzi del movimento delle Sardine hanno finalmente mostrato il loro buffo volto. Nella massima confusione su idee, obiettivi e metodi, sta per nascere

Sardine : UniAttiva contro prof Fiorenzuola - 'studenti pensate con vostra testa' (2) : (Adnkronos) - 'Se vi becco in piazza renderò la vostra vita un inferno', ha scritto il docente sul suo profilo Facebook rivolgendosi ai suoi studenti e alla loro partecipazione alla manifestazione di domani delle 'Sardine' prevista in concomitanza con l’arrivo in città del segretario della Lega Matt

Sardine : UniAttiva contro prof Fiorenzuola - 'studenti pensate con vostra testa' : Palermo, (Adnkronos) - L'appello agli studenti del prof di Fiorenzuola è "di fare esattamente l'opposto di quello che è stato detto. Andate alla manifestazione, dimostrate che avete spirito critico, che pensate con la vostra testa e che non vi piegate alle minacce". Così Chiara Puccio, presidente de

Sardine - Paolo Mieli a Tagadà : "Destinate a sciogliersi. Di solito si protesta contro chi governa" : Paolo Mieli, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, analizza il nuovo fenomeno delle Sardine. E svela il loro futuro: "Nulla di nuovo", affonda, "dal 68 si sono sempre mossi movimenti analoghi. Ogni stagione ha il suo, sono destinate a sciogliersi immagino, visto che sono applaudite dai giornal

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

Sardine - l'ultima frontiera : alleanza con gay - lesbiche e trans contro Matteo Salvini : Non solo i gretini di Fridays For Future. Ci sarà anche la comunità LGBT di Roma in piazza con le Sardine. Anzi, meglio una bella serata al Muccassassina, locale simbolo della Roma "alternativa" e gay-friendly. Mentre i seguaci italiani di Greta Thunberg chiedono ai movimentisti nati una settimana f

Spuntano i Pinguini contro le Sardine : “Non lasceremo a loro le piazze - dobbiamo mangiarcele” : Dopo i gattini, nascono i Pinguini contro le Sardine, un gruppo che si oppone al movimento civico che sta riempiendo le piazze di tutta Italia in contrasto al leader della Lega, Matteo Salvini: "I Pinguini, nascono spontaneamente e le Sardine non sono nemmeno il loro pasto preferito. Tuttavia se manca di meglio nel piatto, I Pinguini si accontentano".Continua a leggere

Sardine - contro Salvini scende in campo anche una suora : Francesco Boezi Matteo Salvini è impegnato nel confronto con un nuovo avversario: le "Sardine". Tra cui spunta anche suor Giuliana Galli, che si è già distinta sull'immigrazione e sulla "fraternità" che deve guidare le logiche geopolitiche Sardine contro Matteo Salvini: è il nuovo leit motiv della sinistra di piazza, ma tra coloro che simpatizzano per i giovani che hanno scelto una metafora ittico-politologica per ...

Volley – Zaytsev in piazza con le ‘Sardine’ contro Salvini : “messaggio forte - da italiano. Non mi importa delle critiche” : Ivan Zaytsev scende in piazza a Modena fra le ‘sardine’ che protestano contro Matteo Salvini: il capitano della Nazionale Italiana di pallavolo si espone pubblicamente nonostante le critiche Dopo Bologna anche Modena si riempie di ‘sardine’. In piazza monta la protesta compatta, pacifica e numerosa contro il comizio di Matteo Salvini. Fra i manifestanti, dalla ferrea volontà nonostante la pioggia, era presente anche ...

Matteo Salvini sulle Sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Salvini strumentalizza i gattini contro le Sardine : Se per i cattolici vale il comandamento "non nominare il nome di Dio invano", uno dei comandamenti su Internet dovrebbe essere "non sfruttare i gattini per finalità politiche". I gatti nel web sono delle vere e proprie divinità, le star incontrastate, i loro proprietari se ne considerano schiavi. Poi ci sono anche le "gattare pancine", che solitamente vengono derise negli altri gruppi social di gattari, ed evidentemente sono anche il target ...

Salvini che aizza i gattini contro le Sardine e le vergogne su Cucchi : votate la frase : Ma anche la casa della ministra Trenta, l'ironia di Di Maio sull'acqua alta, il massone per Renzi e altre perle. Una raccolta particolarmente ricca tutta da leggere. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. A Roma è "scontro" di date : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...