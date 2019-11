Maltempo - Crolla un viadotto sull' A6 Torino-Savona

Fonte : quattroruote

(Di domenica 24 novembre 2019) UndellA6, in direzione, èto a causa di una frana. Lepisodio è avvenuto intorno alle 14 a circa un chilometro e mezzo da, allaltezza di Madonna del Monte, dopo linnesto per lautostrada A10. Secondo i primi rilievi, lo smottamento proveniente dal monte che fiancheggia larteria interessata è piovuto su una delle due carreggiate: il cedimento vero e proprio riguarda una trentina di metri di campata. Verifiche in corso. Il crollo ha interrotto la circolazione trae Altare verso il capoluogo piemontese, ma in via precauzionale il traffico è stato interrotto anche in direzione. Al momento non risulta accertato un eventuale coinvolgimento di veicoli e persone, ma secondo il governatore ligure Giovanni Toti cè stata la segnalazione di un'auto che si sarebbe potuta trovare in prossimità del crollo: non si tratta, però, di una ...

