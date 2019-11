Guardateci negli occhi | e provate a ignorarci

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Non è l′8 marzo e non è una festa. E’ un immenso funerale collettivo, ma non nell’impossibile tentativo di elaborare un lutto, mille lutti (mentre scrivo, il counter gira, e altre donne si aggiungono all’elenco: uccise una ogni tre giorni, finora, dall’inizio dell’anno, mentre una ogni quindici minuti è vittima di violenza).E’ una marcia politica, è una richiesta ineludibile, un’affermazione tonante per le orecchie di chi non vuole sentire.E’ un raduno universale, ma pieno di assenze, che pesano più delle presenze: mancano tutte le donne strappate via, massacrate, zittite, annullate. Ce lo ricorda “Posto occupato”, con l’evidenza del posto chiazzato del sangue di una assente; ce lo ricorda ogni cartello “Non una di meno”, dove lo schizzo di sangue lo vediamo con ...

