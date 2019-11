“Tali e Quali” | le imitazioni dei “Nip” sono un successo | vince la disoccupata Veronica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Missione compiuta per Carlo Conti con, dove i protagonistii migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Il pubblico ha mostrato di gradire l’esperimento decretando la vittoria negli ascolti dello show: 4.352.000 telespettatori e share 20.7%. Numeri in linea con “Tale e Quale Show” versione Vip, se si considera che il Torneo All Stars l’8 novembre ha totalizzato 4.347.000 spettatori e il 22% di share. La giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello,nzo Salemme, si è arricchita per l’occasione dalla presenza di tre giudici come Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e ha decretato la vittoria, tra dodici concorrenti, diPerseo, nata a Cagliari, che si è calata nei panni di Lady Gaga cantando “Shallow”. Una vittoria che è anche un ...

