L' oroscopo del 24 novembre | giornata perfetta per Gemelli e Pesci

(Di sabato 23 novembre 2019) L’di domenica 24bolla questa nuovacome ‘interessante’. Si prevedono discussioni per i nati del Toro. Qualcuno dovrà prendere delle decisioni importanti. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno con valutazioni su amore e benessere. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete: coloro che hanno discusso, in questapotranno ottenere dei validi chiarimenti. La situazione generale si presenta interessante, specie dal punto di vista sentimentale. Avete voglia di fuggire ai Caraibi, non tollerate il freddo e il maltempo. Toro: evitate di discutere perché non vale la pena perdere tempo o rovinarvi la. Piuttosto, pensate a voi stessi. In amore qualcuno deve prendere una decisione difficile. Il lavoro in questo momento non vi ispira molto. La salute è discreta a parte qualche dolorino fisico come ad esempio la cervicale....

