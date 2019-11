Bologna | con la scusa delle lunghe liste d' attesa il dermatologo dirottava i pazienti nel

Bologna - la nonna corriere nascondeva la cocaina nelle patatine e nelle caramelle : arrestata : Lavinia Greci La donna di 73 anni è stata individuata all'aeroporto di Bologna: dentro le confezioni occultava 7,5 chili di sostanze stupefacenti. Il quantitativo di droga avrebbe potuto fruttare circa 100mila euro Le modalità di occultare sostanze stupefacenti, per farle passare attraverso gli scali aeroportuali, sono le più disparate. Ma la decisione presa dalla donna, fermata in queste ore a Bologna, è stata quella di chiudere le ...

Paganini : “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna. Lui vuole solo una squadra…” : Paganini: “Ibrahimovic prende tempo con Bologna e Milan. Lui vuole solo il Napoli” Il giornalista e conduttore RAI, Paolo Paganini, attraverso twitter ha fatto il punto su possibili operazioni di mercato che riguardano il Napoli e non solo. Ecco quanto scrive il noto cronista: “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna che offrono 6 mesi. Lui vuole 1 anno e mezzo di contratto e aspetta il Napoli. Inter vuole subito ...

Calcio : Sinisa Mihajlovic si è sottoposto a trapianto di midollo osseo. Le condizioni di salute del mister del Bologna : Sinisa Mihajlovic sta giocando con grande grinta la sua partita più importante. Il tecnico del Bologna si è sottoposto al trapianto di midollo osseo. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato il comunicato stampa dell’ospedale Sant’Orsola dove l’ex calciatore si sta sottoponendo alle cure per la leucemia. “Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 13ª giornata : equilibrio in Torino-Inter - bene il Bologna : Pronostici Serie A – La Serie A torna in campo dopo la pausa per le Nazionali. Tre grandi anticipi al sabato. Impegnate molte delle squadra che martedì e mercoledì giocheranno in Europa. La Juventus fa visita all’Atalanta, il Napoli va a San Siro contro il Napoli, l’Inter è ospite del Torino. Domenica altre 6 gare tra le quali Roma-Brescia, Sassuolo-Lazio e Lecce-Cagliari. A chiudere il turno sarà il delicatissimo scontro ...

Bologna. Contributo per l’affitto : già arrivate oltre 600 domande : A due settimane dall’apertura del bando per il “Contributo affitto” sono già oltre 600 le famiglie che hanno inviato domanda

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : una Virtus poco determinata sotto di 11 a metà secondo quarto (39-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da Hannah. 45-40 Ancora Teodosic da tre! Assolutamente on fire ...

Incinta - arriva in gravi condizioni all'ospedale di Bologna e muore : Indagini a Bologna dopo la morte di una ragazza di 24 anni, Incinta, arrivata lo scorso 6 novembre, in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, dove è deceduta poco dopo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti della Squadra mobile di Bologna. La giovane, residente in città e di origine moldava, per cause ancora da chiarire avrebbe subito un'interruzione di gravidanza. Nonostante i tentativi dei medici, è morta poco dopo il ...

Bologna. Nuove tariffe : sconti per l’85% delle famiglie con figli iscritti ai nidi comunali : La Giunta comunale di Bologna ha approvato nella seduta odierna le Nuove tariffe dei nidi comunali e l’abbattimento delle rette

Bologna - le ‘sardine’ vanno controcorrente. Ma se non cambiano finiranno fritte in padella : di Enzo Marzo Erano anni che aspettavamo un messaggio di speranza, anche minimo, cui aggrapparci. Ogni giorno chi è costretto a leggere i giornali e consultare Internet subisce una insostenibile razione di conferme della situazione tragica del nostro paese. Ormai siamo nelle mani di demagoghi sfacciati, di mentitori seriali e compulsivi, di dilettanti ignorantissimi che non sanno di che parlano, di irresponsabili che giocano con le parole ...

Bologna - si ferma Santander. Salterà la sfida contro il Napoli : Bologna, si ferma Santander. Salterà la sfida contro il Napoli. I rossoblu attesi al San Paolo il 1 dicembre ULTIME NOTIZIE CALCIO Napoli – Secondo quanto riferito pochi minuti fa dal portale Tuttomercatoweb, Federico Santander avrebbe riportato un risentimento muscolare nel corso dell’ultimo allenamento. Dopo gli esami e vari accertamenti svolti negli uffici medici del […] Leggi tutto L'articolo Bologna, si ferma Santander. ...