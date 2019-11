Rousseau sconfessa la linea Di Maio | M5S nel caos | slittano gli «stati generali»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Novembre : Il 70% dei votanti su Rousseau. Emilia e Calabria - sconfessata la linea Di Maio : Ribaltone M5S: no a Di Maio e sì alle liste per le Regionali Il quesito su Rousseau, tra polemiche e rivolte sui territori: il 70 per cento vuole il simbolo in Emilia-Romagna e Calabria. Appena 27.273 i votanti di Lorenzo Giarelli Suicidio assistito di Marco Travaglio Di Maio ammette ciò che tutti vedono: il M5S è “in un momento di difficoltà” (pietoso eufemismo). E Buffagni evoca la possibile “estinzione del Movimento”, nato dalla ...

Rousseau - la base sconfessa Di Maio : no al 70% - liste in Emilia e Calabria. Il leader M5S : corriamo da soli : Per la prima volta nella storia del Movimento 5 Stelle la base degli attivisti ha sconfessato una decisione dei vertici. La piattaforma Rousseau ha bocciato la proposta di Luigi Di Maio di prendersi...